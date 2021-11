Exportando la Revolución (y el bitcoin) a Guatemala

Lo hacen de forma directa e indirecta, pero hemos encontrado grupos que reciben financiación de fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales internacionales que, de manera interesada o no –puede ser que no sepan para qué se utilizan sus fondos– tienen vinculación. Lo hacen de forma directa e indirecta, pero hemos encontrado grupos que reciben financiación de fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales internacionales que, de manera interesada o no –puede ser que no sepan para qué se utilizan sus fondos– tienen vinculación.

Entonces le preguntaron si se refería a Venezuela, y Brolo respondió: "Existe una posibilidad muy grande, teniendo en cuenta que el 95% de las trazas aéreas que traen estupefacientes al país vienen de Venezuela. Puede haber una vinculación".

Luego, hay que considerar que en el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hay un equipo de venezolanos opositores a Nicolás Maduro, quienes en el pasado estuvieron vinculados a Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó.

Nicolás Maduro se encuentra presente en América Central a través del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

Los venezolanos en El Salvador han trabajado con Bukele en la implementación del bitcoin como moneda transaccional, en un intento de desdolarizar parcialmente la economía salvadoreña.

Las inversiones de El Salvador en bitcoin le permiten en este momento iniciar la construcción de 20 escuelas, informó el presidente Nayib Bukele.

Comunicado de prensa:

Cuando se inició este proyecto, no habíamos ganado tanto dinero en FIDEBITCOIN [cuenta estatal de BTC Trust, propiedad del Estado] como ahora. Así que hemos decidido crear las primeras 20 escuelas de Bitcoin.

Pedro Andrés García Manzo Méndez2.jpg Guatemala bajo la lupa: Pedro Andrés García Manzo Méndez y Ernesto Castro, en foto de mayo de 2021.

Guatemala

Ahora, vayamos a la crónica de Roman Gressier y Gabriel Labrador en El Faro, una publicación digital muy crítica de Bukele, pero que investiga muchísimo todo lo que luego publica.

Según ellos, José Luis Araneda Cintrón, abogado de 27 años, inició ante el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) el 2 de julio de 2021 el proceso formal de fundación de un partido político llamado Nuevas Ideas, el mismo nombre del partido del presidente Nayib Bukele en El Salvador. El isologo del nuevo partido, de color cian, es idéntico al del partido salvadoreño e incluye una ‘N’ blanca.

Araneda Cintrón es sobrino de Pedro Andrés García Manzo Méndez, publicista guatemalteco que entre 2005 y 2006 creó 2 empresas junto a Bukele y otra junto a Ernesto Castro, exsecretario privado de la Presidencia y actual presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

García Manzo Méndez tuiteó el 07/09/2021:

“200 km nos separan de un pequeño gobierno que actuó a tiempo y que utilizo los recursos para salvar vidas y volver a la normalidad, @DrGiammattei @GuatemalaGob @MinSaludGuate”.

Añadió: “Que vergüenza la de ustedes! Lo que ustedes han hecho es pecado! Y pagarán!”.

Araneda Cintrón fue elegido secretario general del grupo promotor de Nuevas Ideas en Guatemala el 9 de abril, y le acompaña en la junta directiva su madre, Mónica Cintrón Méndez, administradora de empresas de telecomunicaciones; y otras 7 personas, incluyendo al menos 2 abogados -Roberto Eduardo Kestler Ordóñez y Blanca Estela Rodríguez- del estudio jurídico en donde él trabaja -Trust Consulting Group (TCG)- y otro que fue asistente técnico del despacho de Thelma Aldana cuando ella fue fiscal general de Guatemala, entre 2016 y 2018: Percy Adolfo Mena Villatoro.

El Faro:

La misma semana de julio en que Araneda Cintrón solicitó al TSE la inscripción del grupo promotor de Nuevas Ideas y también la junta directiva del mismo, 2 medios guatemaltecos reportaron que Bukele estuvo en Ciudad de Guatemala.

Pero Nuevas Ideas en El Salvador rechaza todo vínculo con el grupo promotor en Guatemala. José Navarro, vocero de Nuevas Ideas, el 18 de octubre: “Puede haber iniciativas y movimientos de gente entusiasmada en otros países, pero no hay ningún tipo de vinculación con nuestro partido”.

En Guatemala, si logran recolectar firmas equivalentes a 0,30% de los votantes registrados -unas 24.600 personas- antes de enero de 2023, podrán formalizarse como partido y competir en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de ese año.

En septiembre 2021, en Guatemala había 20 partidos inscriptos legalmente y 26 en proceso de fundación, según el registro del TSE.

Conexiones

Grupo Atomika es una productora de espectáculos, fundada en noviembre de 2005 por Bukele, Castro y García Manzo, y sigue inscripta en el Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador. Sus últimos balances contables inscritos datan de 2013.

En noviembre de 2006, García Manzo y Castro crearon también en El Salvador, La Barra S.A. de C.V., dedicada a la comercialización de mercadería en general, y que modificó su nombre y pacto social en 2007. Luego, el guatemalteco salió de su junta directiva.

En marzo de 2006, los 3 socios también fundaron la Sociedad 503, S.A. de C.V., dedicada al montaje de restaurantes, bares y discotecas. También participó Karim, el hermano de Bukele. Desde marzo de 2021, quienes aparecen como administradores son los otros 2 hermanos del Presidente salvadoreño, los mellizos Yusef e Ibrajim.

En 2006, cuando García Manzo tenía 26 años de edad, los propietarios de Producciones Roma -entre ellos Ronald Calvo, publicista y exvicepresidente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), y Mario Horacio Villacorta, propietario de Two Shows Producciones, administrada también por García Manzo- le otorgaron un poder especial para administrarla.

Mario Villacorta fue propietario de la discoteca Mario’s, en la Zona Rosa de la capital salvadoreña, que cerró cuando era investigada por la Policía Nacional Civil, y fue comprada y administrada por Nayib Bukele con el nombre de Code.

García Manzo, a través de su agencia de mercadeo digital, Dive Digital, presentó un proyecto de polo de desarrollo e innovación para El Salvador, que no prosperó. Otra empresa suya, Latin Interactive Group, S.A., desarrolló diversas campañas electorales en Centroamérica.

García Manzo ha sido muy crítico del actual Presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y muy favorable a Bukele. Por ahora, película en progreso.