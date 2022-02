Grave deuda incumplida complica a Joe Biden en legislativas

Días después, la especulación creció cuando un ex asesor principal de Bill Clinton dijo que había una "buena posibilidad" de que ella se postulara si Joe Biden perdía el Congreso en las elecciones intermedias.

Un año después, el historial de Joe Biden en cuanto a sus promesas ha sido mixto, con un fuerte progreso inicial en la aprobación de los gastos de ayuda por el covid-19 y el aumento de las vacunas. Pero a fines del verano se enfrentó a una nueva variante del coronavirus, una inflación creciente y críticas generalizadas por la caótica retirada de Afganistán.

“Muchos de sus votantes no lo va a votar de nuevo porque sienten que no están siendo escuchados”.

Promesa de campaña

Uno de los pilares de campaña de Joe Biden destinado a capturar el voto joven fue el de cancelar las deudas estudiantiles por un monto de US$ 10 mil por prestamista. Entre en paquete de medidas se incluía también la condonación de deudas en matriculas a aquellos alumnos graduados de escuelas y universidades publicas, mas específicamente provenientes de escuelas con mayoría de estudiantes negros y pertenecientes a grupos étnicos minoritarios.

Los estudiantes estadounidenses adeudan alrededor de US$ 1.6 trillones en deudas federales y más de US$ 130 billones en deudas privadas.

Joe Biden ha anunciado la suspensión temporaria, ya renovada por 90 días más, de la condenación de las deudas el pasado diciembre. Sin embargo, millones de estudiantes reclaman por una extensión mayor del periodo de pausa, e inclusive un aumento del monto perdonado, demandando una cobertura de hasta US $50.000 por prestamista.

Sabemos que millones de prestatarios de préstamos estudiantiles todavía están lidiando con los impactos de la pandemia y necesitan más tiempo antes de reanudar los pagos Sabemos que millones de prestatarios de préstamos estudiantiles todavía están lidiando con los impactos de la pandemia y necesitan más tiempo antes de reanudar los pagos

Muchos estudiantes vieron esta oportunidad para iniciar su carrera universitaria, atrayendo así a muchos votantes jóvenes a la elección del candidato demócrata, siendo una elección con participación récord en la historia de USA, con un 66.2% de participación electoral, de los cuales 61% fueron jóvenes de entre 18 y 29 años.

deuda estudiantil.jpg Chuck Schumer, senador demócrata que demanda a Joe Biden una respuesta ejecutiva para eliminar las deudas de los estudiantes.

Contra sus predicciones, los esfuerzos legislativos para la condonación de las deudas estudiantiles sigue trabado en el congreso, y los senadores demócratas parte del colectivo progresista ejercen cada vez más presión al presidente para que este tome acción ejecutiva.

Joe Biden ha declarado al respecto que se opone a perdonar hasta US$ 50.000 en deuda estudiantil para todos los prestatarios y ha sugerido que su autoridad ejecutiva es limitada.

Por otro lado, se ha estimado que el pago total de las deudas de los estudiantes significaría un aporte de los contribuyentes de alrededor US$ 1,7 billón para perdonar toda la deuda estudiantil federal.

El Presidente estadounidense se encuentra efectivamente contra las cuerdas: o mantiene su promesa de campaña para mantener el voto joven, su principal electorado, para las elecciones legislativas y para seguir manteniendo la mayoría en el Congreso, o busca una reformulación de dicha promesa para volver a buscar la simpatía del contribuyente promedio. Independiente de la decisión que tome, Joe Biden no podrá dejar contento a todos y su apoyo electoral se vera cada vez mas comprometido.

Solo queda esperar las elecciones legislativas de noviembre para comprobar cual será el costo a pagar.

Problemón

42 millones de personas tenían deudas por créditos educativos en Estados Unidos en 2020.

La deuda estudiantil promedio supera los US$ 38.000.

Entre 1994 y 2014, el endeudamiento de los estudiantes de posgrado aumentó 110%, según Brookings.

Según Council on Foreign Relations, estos préstamos pasaron de US$ 500.000 millones en 2006 a US$ 1,7 billón en 2020, por delante de los pasivos por compra de automóviles y las deudas por consumo de tarjetas de crédito.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, defendía el plan más ambicioso, eliminar toda la deuda de los estudiantes con entidades públicas o privadas.

Joe Biden abogaba por reforzar el sistema actual de pagos en función de la renta y crear un programa de condonación de deuda para funcionarios.

Tras la victoria presidencial de los demócratas, Elizabeth Warren reabrió el debate. La senadora por Massachusetts, apoyada por el líder demócrata en el Senado, ha instado a Biden a cancelar hasta US$ 50.000 por persona, pero el Presidente se opone.

Impresionante Alex Maroño en El Orden Mundial: