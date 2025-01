¡Qué semana! Donald Trump controla Washington

Migrantes, ciudadanía y mayor poder ejecutivo

Trump ya eliminó las autorizaciones de seguridad de docenas de ex funcionarios de inteligencia que atribuyeron informes de prensa poco favorecedores sobre el hijo del ex presidente Joe Biden, Hunter, a una operación de influencia rusa. Además, despojó a tres ex funcionarios de seguridad nacional de sus equipos de seguridad, incluso ante amenazas creíbles de Irán.