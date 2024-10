Fragmentos de las memorias de Alexei Navalny, fallecido militante de la libertad en Rusia

"En primer lugar, porque Oleg [su hermano menor] me trajo varios cuadernos. En segundo lugar, porque sería una pena perderse una fecha tan mágica como el 21/01/2021. Y en tercer lugar, si no hubiera hecho esto, algunos acontecimientos muy interesantes habrían quedado en el olvido. Como hoy, por ejemplo.

Me llevaron a un psicólogo. El tamaño de la habitación es de 4 por 8 metros. En el interior hay una mesa con 8 sillas (todas atornilladas al suelo), y en un nicho empotrado en la pared hay un espejo enorme que da la impresión de un set de filmación: detrás del espejo probablemente haya gente mirándome en este momento. Siento una necesidad abrumadora de acercarme sigilosamente al espejo y luego saltar sobre él con una expresión adecuadamente aterradora en mi rostro. <…> Cuando me trajeron a esta sala, primero pensé: 'Genial, por fin, al menos un lugar algo decente para reunirme con abogados'. Sin embargo, 5 minutos después entró un mayor vestido de camuflaje y colocó una cámara de video sobre la mesa (ya había 2 colgadas del techo). 'Hola', dice, 'siéntate'. 'Gracias, pero daré un paseo por la oficina', respondí, asumiendo que había venido a mi reunión con los abogados. 'Siéntate', repitió. 'Soy psicólogo. Necesitamos hablar'. Y me entregó un formulario doblado para que lo llenara. Le pregunté su nombre y me quejé de que nadie se me presentó en persona. Siempre 'camarada mayor' o 'camarada teniente coronel'. 'Llámame camarada psicólogo', sugirió. Casi me reí de nuevo, pero me lo tragué porque me di cuenta de que hablaba en serio. (...)".

Pollo frito

A mediados de marzo del mismo año, Navalny, cuya sentencia suspendida fue reemplazada por una real en el 'caso Yves Rocher', fue enviado a una colonia del régimen general en la ciudad de Pokrov, región de Vladimir. Allí comenzó a quejarse de dolores de espalda y entumecimiento en parte de la pierna, y el 31/02/2021 inició una huelga de hambre, exigiendo que los médicos pudieran verlo. Mientras se moría de hambre, el personal de la colonia le puso dulces en los bolsillos y Yulia, la esposa de Navalny, dijo que llevaron una estufa eléctrica al destacamento de su marido y que había pollo frito. Los registros de este período los proporciona The Times (en inglés).

"(...) Las cosas se vuelven aún más absurdas. Voy a la cocina a buscar agua y descubro que han instalado una cocina eléctrica, y el ordenanza de hoy está allí, feliz, friendo un pollo, que luego comparte entre todos los del bloque.

Me alegra decir que mi espíritu no sucumbió al pollo frito.

Después del pollo, empezaron a freír pan, dejando deliberadamente abierta la puerta de la cocina. Es más difícil con el pan. Ésta es mi debilidad. Me atrae mucho el olor del pan de centeno tostado. Sin embargo, simplemente centré mi atención en ello y seguí adelante. ¿Creen que el olor de la comida me hará detener mi huelga de hambre? (...)".

El 10 de abril, Navalny dice en su diario que 2 espías fueron colocados junto a él en una celda común: un "anciano asustado de Pskov" (N. de la R.: ciudad en el noroeste de Rusia), encarcelado por un soborno, y un hombre de Vladimir (N. de la R.: capital del óblast de Vladímir, al oeste de Rusia, junto al río Kliazma), que recibió una sentencia por causar daños corporales graves estando borracho.

“Voy a la ventana al otro extremo de la habitación. También ellos. Me doy la vuelta y vuelvo. Dudan por un momento, pero luego me siguen. Voy al baño. Después de 20 segundos ellos también entran a lavarse. Decido ir al baño 3 veces con 1 minuto de diferencia. Me siguen cada vez. Por 3ra. vez me río y digo: “Mmm, ustedes no son muy buenos espías”, escribe Navalny.

los navalny6.webp Los Navalny.

Huelga de hambre

Al día siguiente, Navalny observa que la huelga de hambre todavía afecta su condición, en primer lugar, su condición moral.

"(...) Ayer estuve de muy buen humor y durante todo el día me sorprendió la cantidad de energía que tenía. Me sentí genial. ¿Cuánto tiempo puedo estar sin comer? Pero hoy me siento deprimido. Fuimos a la casa de baños. Apenas podía soportar una ducha caliente. Mis piernas estaban flaqueando. Es de noche y no tengo ninguna energía. Lo único que quiero hacer es acostarme y por primera vez me siento deprimido emocional y mentalmente. (...)".

El 20/04/2021, Navalny fue trasladado de la colonia a un hospital civil, donde, según sus médicos, finalmente “tuvo acceso a algo parecido a un examen independiente”. El 23/04/2021, Navalny puso fin a su huelga de hambre.

Lo principal de la huelga de hambre que hizo por 1ra. vez en su vida: "Él siempre consideró que esto era un gesto político radical que sólo podrá hacer cuando estuviera dispuesto a llegar hasta el final", dijeron sus compañeros.

los navalny4.webp Yulia y Alexei Navalny.

El Presidente villano

El 21/10/2021, Navalny señala que cayó la primera nevada en la colonia y decidió que esto era “una señal de que había llegado el momento de empezar a escribir de nuevo”. En este pasaje, citado por The Times (en inglés), analiza los motivos que lo impulsaron a escribir el libro.

"(...) En primer lugar, porque tengo muchas ganas de escribirlo. Fue idea mía y tengo algo que decir. En segundo lugar, mis agentes, con gentileza y cortesía, con sincera simpatía por mi situación y conociendo mis circunstancias, me lo recuerdan cada vez más.

La tercera y cuarta razones para escribir este libro pueden parecer demasiado dramáticas, y si termina mal, será un momento en el que mis lectores más emocionales derramarán una lágrima. ('Oh Dios, él lo previó todo. ¡Imagínese cómo se sintió entonces!'). Por otro lado, si todo sale bien, esta puede ser la parte más patética. Podría modificarse mediante edición o simplemente eliminarse, pero me prometí a mí mismo que sería un libro muy honesto. Entonces, razón Nº3: Si me matan, el libro se convertirá en mi monumento.

La razón Nº4 es que, repito, si me matan, mi familia recibirá el anticipo y las regalías, y espero que así sea. Seamos realistas: si un sombrío intento de asesinato con armas químicas seguido de una trágica muerte en prisión no puede hacer avanzar un libro, es difícil imaginar qué otra cosa lo hará. El autor del libro fue asesinado por un Presidente villano. ¿Qué más podría pedir un Departamento de Marketing? (...)".

los navalny.webp Los Navalny en días de libertad.

La decisión

El 22/03/2022, un tribunal móvil con sede en la colonia condenó a Navalny a 9 años de régimen estricto por cargos de fraude especialmente a gran escala y desacato al tribunal (así como en combinación con otros castigos que se le habían impuesto anteriormente). Ese día, Navalny escribe que quiere dejar constancia de sus sentimientos y describe en detalle sus pensamientos, las técnicas que le ayudan a afrontarlo, así como una conversación con su esposa durante su primera cita larga en la colonia. Este extracto está citado en inglés por The New Yorker.

"(...) Caminamos por el pasillo y nos detuvimos en un lugar lo más alejado posible de las cámaras con micrófonos que hay por todas partes aquí. Le susurré al oído: “Escucha, no quiero ser dramático, pero creo que hay muchas posibilidades de que nunca salga de aquí. Incluso si todo empieza a desmoronarse, me destituirán a la primera señal de que el régimen está colapsando. Me envenenarán". "Lo sé", dijo, asintiendo con la cabeza, su voz tranquila y firme. "Yo mismo pensé en eso".

En ese momento quise agarrarla y abrazarla lo más fuerte posible. ¡Fue tan genial! ¡Sin lágrimas! Fue uno de esos momentos en los que sabes que has encontrado a la persona adecuada. O tal vez fue ella quien te encontró.

“Decidamos por nosotros mismos que esto es lo más probable que suceda. Aceptemos esto como el escenario principal y organicemos nuestras vidas en base a esto. Si las cosas salen mejor, será maravilloso, pero no contaremos con ello ni tendremos falsas esperanzas”. “Sí, lo haremos”.

Como de costumbre, su voz sonaba como si perteneciera a un personaje de dibujos animados, pero hablaba completamente en serio. Ella me miró y pestañeó con esas grandes pestañas, después de lo cual la levanté en mis brazos y la abracé con deleite. ¿Dónde más podría encontrar a alguien que pudiera discutir conmigo los temas más difíciles sin dramatismos ni angustias innecesarias? Ella entendió completamente y, como yo, esperaba lo mejor, pero esperaba y se preparó para lo peor. Julia se rió y se liberó. Besé su nariz y me sentí mucho mejor. (...)".

los navalny3.webp Los Navalny.

------------

Más contenido en Urgente24:

Encuesta preocupante para Javier Milei: Crecen los arrepentidos

Antes que Victoria Villarruel llegue al Vaticano, Javier Milei envió a Nahuel Sotelo

El PRO contra Juan Román Riquelme: Trabar ampliación de La Bombonera

La Negra Vernaci reveló que tiene que hacerse quimioterapia

Aerolínea low cost cerca de la quiebra tras grandes pérdidas