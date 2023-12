Estos fueron los 10 venezolanos más exitosos en 2023

Los venezolanos más exitosos

Elena Rose: Este año consolidó su carrera como solista con el éxito del tema "En el 2000", junto a Danny Ocean y Jerry Di. Pero, ¿Qué es para ella el éxito? "Que lo que yo hago tenga un efecto en la vida de las personas que me rodean", ha expresado a Ok! Venezuela.

Luis Fernando Borjas: Ganador del Grammy Latino como solista en la categoría "Mejor álbum tropical contemporáneo", ha revelado a Ok! Venezuela que "vivo decretando cosas positivas y creo que así se vive dentro del éxito".

Scarlett Ortiz: Uno de los mayores logros de la actriz venezolana en 2023 fue su regreso a las telenovelas nacionales con la producción 'Dramáticas'. Para Ortiz, "la disciplina y el amor con que haces todo en tu vida es importante. Vibrar alto, es positivo, y estar siempre abierto a aprender", destacó a la revista.

Willy Martin: Este año fue grandioso para Martin, director del corto documental 'Mi dulce historia', que suma más de 30 premios. "El éxito es cada pequeña acción que realizamos. No se trata solo de grandes logros o aplausos, sino de sentirte bien contigo mismo y con lo que haces", confesó.

Joaquina: No cabe duda que la cantante Joaquina es una de las más exitosas de este año. Con tan sólo 19 años, se alzó con el premio Grammy Latino a 'Mejor nuevo artista'. Joaquina reveló a OK! Venezuela: "Me considero exitosa cada vez que escribo algo que me llena y cuando me doy cuenta que soy muy afortunada de hacer esto".

Christian McGaffney: El actor venezolano estrenó en 2023 su primer protagónico en el cine, nada más y nada menos que en la película venezolana 'Simón', una de las nominadas a los premios Goya. "Aunque siempre es muy sabroso el reconocimiento de tus compañeros o del público, considerarse exitoso debería empezar por cómo se siente uno mismo", dijo a Ok! Venezuela.

Andrea Rubio: "Lo bueno de alcanzar el éxito es que no existen normas, leyes o fórmulas para hacerlo, ya que el éxito es personal (...) ¿Qué me ha funcionado a mí? La disciplina y la pasión por lo que hago", ha expresado Rubio, quien se consagró como Miss International 2023 y trajo la novena corona de ese concurso para Venezuela.

Amanda Dudamel: La primera finalista del Miss Universo 2022 (celebrado en 2023) se ha ganado el corazón de todos y este año consolidó su marca y emprendió nuevos proyectos. "El éxito es la sensación se satisfacción y paz que nos da el poder dedicar nuestra vida a hacer algo que disfrutamos, que nos hace bien, y le hace bien a todos quienes nos rodean", ha dicho para Ok! Venezuela.

Deyna Castellanos: Para la destacada futbolista venezolana, "el éxito es levantarse día a día con la intensión de ser mejor persona, y tener la disciplina y la constancia para ir cumpliendo los objetivos que uno se plantea", así lo reveló a la revista. En este 2023, además de triunfar con la selección femenina de fútbol, Castellanos debutó como analista deportiva para Telemundo.

Rodolfo Salas: El actor venezolano fue furor este año luego de protagonizar la serie 'Perfil Falso' en Netflix. La serie ocupó el primer lugar entre las series de habla no inglesa más vistas en la plataforma de streaming y catapultó la carrera de Salas. "La fórmula del éxito es tener confianza: confianza en ti mismo, confianza en que vas a lograr eso que tanto quieres", dijo el actor a Ok! Venezuela.

