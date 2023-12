Me parece importante resaltar esta actitud de la policía. Lo que está haciendo es que la gente que pase caminando se quede y quienes están cortando la calle ahora son los policías, no es la gente. La gente está parada mirando lo que ocurre Me parece importante resaltar esta actitud de la policía. Lo que está haciendo es que la gente que pase caminando se quede y quienes están cortando la calle ahora son los policías, no es la gente. La gente está parada mirando lo que ocurre

"Pero, Ceci, hay grupos de gente que están agrediendo a la policía y ellos están parapetados detrás de los escudos, tratando de que eso no suceda", le retrucó Silvia Martínez.

image.png La cronista Cecilia Insinga.

Sin embargo, Insigna discrepó: "Ahora no hay nadie agrediendo a la policía, yo no vi a nadie agrediendo a la policía. Lo que ocurrió fue un tumulto de gente que vio un siniestro vial, la policía que salió intempestivamente a parar el colectivo para que no se escapé, y a partir de ahí la gente se empezó a agrupar y a juntarse. Y la policía está cortando la calle".

"Por lo visto son cuadros políticos que evidentemente tenían que ver con la concentración", exclamó la conductora mientras observaba las imágenes que compartían las cámaras de TN. Tal frase disgustó a la cronista, quien rápidamente replicó: "No, Silvia, ningún cuadro político. Me encantaría mostrarte la gente que está caminando, no tienen una sola pechera".

Ante esto, tanto Martínez como Wiemeyer le indicaron que estaban presenciando "cánticos y gestos kirchneristas". Acto seguido, la cronista se dispuso a recoger testimonios de la gente que se encontraba allí, para demostrarle a sus colegas en el estudio que no se trataban de manifestantes sino de ciudadanos que sólo estaban transitando.

Una de las mujeres a la que entrevistó Insigna afirmó: "Yo no pertenezco a ninguna agrupación, vine realmente porque la situación es apremiante y me aprece que en este contexto es necesario salir (...) Vine solita y considero que el DNU va contra los derechos de las personas y de todos nosotros que formamos parte de este pueblo".

Como dato curioso, luego de que la cronista le agradeciera por su aporte, la mujer respondió: "Un besito a Branca". Luego de que el intercambio se viralizara en redes sociales, no faltaron los usuarios que interpretaron el saludo para el periodista kirchnerista como una suerte de manifestación partidaria.

