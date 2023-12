Tarjetas de crédito: ¿Qué pasa si no puedo pagar el resumen?

Antes, la normativa establecía que los intereses punitorios aplicados al titular del plástico no podían superar en más del 50% a los aplicados por la institución financiera. En cambio, a partir de ahora, ese límite no existirá más. Únicamente se dejó del texto original que, independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables.