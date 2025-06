Escándalo en Chile con la cuñada de Boric por caso de licencias médicas

“Son dos casos que fueron en la extensión de mi postnatal, fue una alergia alimentaria que tenía mi hijo cuando nació. La verdad que yo no sabía que con la extensión del postnatal no podía salir del país”, declaró Bonati al canal 24 horas.

Esto no fue en dolo. No tenía conocimiento. Yo jamás, te lo juro, que jamás pedí una licencia para irme de vacaciones o para irme al exterior Esto no fue en dolo. No tenía conocimiento. Yo jamás, te lo juro, que jamás pedí una licencia para irme de vacaciones o para irme al exterior

Tras la filtración, el presidente chileno Gabriel Boric habló por primera vez del caso de su cuñada. Este martes, en una entrevista con Tele 13 Diario afirmó que “lo que me parece deseable, destacable y correcto, es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco que pueda existir con cualquiera, incluso conmigo, se cumplan las mismas condiciones”.

Me parece destacable y correcto Me parece destacable y correcto

image.png Boric se refirió al escándalo de las licencias médicas de su cuñada | FOTOMONTAJE T13

Boric agregó que su cuñada decidió por dar un paso al costado “antes del resultado del sumario porque ella misma dijo que los estándares tenían que ser mayores en el caso de la familia del Presidente”.

El jefe de estado chileno no ha tenido calma ni paz durante este último tiempo, claramente entre este caso y la denuncia de acoso sexual en su contra —a la que el oficialismo acusa de una "opereta" pergeñada por los sectores de la ultraderecha—.

A fines del año pasado, Boric fue denunciado por acoso sexual y “difusión de registros de imágenes privadas”.

La denunciante es una mujer con quien compartió su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial en Punta Arenas, en el 2013, aunque haya formalizado la denuncia en septiembre pasado.

La abogada de 41 años, decidió denunciar recién ahora “porque se encontró con sus imágenes íntima en sitios digitales”.

