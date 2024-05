Enojo de España porque Javier Milei llamó "corrupta" a la mujer de Pedro Sánchez

Embed Por más que algunos quieran tapar el sol con las manos para que no se escuche el grito de LIBERTAD, acá les dejo mis palabras en el VIVA 24 que tanto incomodan y que desesperan por ocultar...



VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/PYq2jqycxz — Javier Milei (@JMilei) May 19, 2024

"En caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad", ha advertido.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores ha reprochado al mandatario argentino que este fin de semana se le ha recibido en Madrid "de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha", que se le ha tratado "con todo el respeto y la deferencia debida" y que "se han puesto a su disposición recursos públicos".

También ha dicho que "la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales" y que es "inaceptable que un presidente en ejercicio en visita a España insulte a España y al presidente del Gobierno de España".

Josep Borrell

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, considera "que un ataque así a un estado miembro es también un ataque a la Unión Europea". Así lo ha hecho a través de sus redes sociales.

Borrell ha condenado las acusaciones de Milei y ha considerado que "los ataques contra familiares de dirigentes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: las condenamos y rechazamos, especialmente cuando vienen de socios".

"La libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la UE", ha agregado.

Las palabras del ministro José Manuel Albares llegan tras un aluvión de críticas por parte del PSOE a las palabras de Javier Milei. Teresa Ribera ha calificado las palabras del presidente argentino como "intolerables", mientras que Patxi López ha apuntado que Madrid ha sido este domingo "el epicentro de la vergüenza mundial". Por su parte, Félix Bolaños también desde 'X' ha añadido que la "ultraderecha es igual en todo el mundo: bulos, odio y recortes".

Embed Señor Feijóo: estos son los aliados a los que alimenta.



Odio puro y duro, desprecio a la democracia e insultos constantes.



No hace nada para pararlo, sólo sigue alimentando esta política del odio. https://t.co/feO4cs9WWU — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) May 19, 2024

Partido Popular se corre

El Partido Popular -el mayor partido de oposiciòn española y frecuenta aliado de VOX, ha contestado a la acusación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de que "PP y Vox no se han pronunciado" acerca de este tema no corresponde porque él no contactó con ellos "para la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar", pero sí lo ha hecho "para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del Presidente argentino, al que el Gobierno acusó de drogarse".

"De la estrategia del PSOE no participamos", señalaron fuentes del PP que acuñaron al PSOE de pretender "que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno" y recuerda que "hace semanas que Sánchez debería haber dado explicaciones de los casos de supuesta corrupción que afectan a su Gobierno, su partido y entorno personal".

Estas mismas fuentes populares sostienen que "su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior". De ahí que el PP haga "política en el marco de la moderación y el respeto".

"No participamos de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros", apuntan desde el PP, que recuerda que su labor "es hacer oposición al Presidente de España, no al de Argentina".

-----------------------

Seguí leyendo en Golazo24

Inter Miami: Messi es duda para el clásico con Orlando

Amistosos de la Selección de Argentina: una de cal y una de arena

Festeja Scaloni: Alejandro Garnacho jugará la Copa América gracias a la FIFA

Independiente sin DT: Carlos Tevez renunció y ya circulan los nombres

Mundial de clubes: Perdieron IDV y Cerro, respira Boca