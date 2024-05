Mundial de clubes: Perdieron IDV y Cerro, respira Boca

IDV integra el grupo “F” donde Palmeiras con 13 unidades ya se aseguró el primer puesto, lo siguen San Lorenzo con 7 y Liverpool e Independiente con 4 unidades. Esta semana los ecuatorianos cayeron por 2 a 1 ante Palmeiras y no pudieron sumar para el ranking que clasifica a dos equipos al Mundial de Clubes (solo queda un cupo, River ya se metió por esta vía).

Independiente del Valle suma la misma cantidad en el ranking Conmebol que Cerro Porteño, 45 unidades, y al igual que los paraguayos deberán ganar todo desde acá hasta la primera semifinal para sumar 72 puntos y pasarlo a Boca. Acá cabe aclarar que las chances de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores son menores que las de Cerro Porteño.

Los equipos argentinos

En cuanto a los equipos argentinos a Boca le conviene que River gane la Copa Libertadores, ya que liberaría un cupo por ranking. Pero no pasa lo mismo con el resto de los clubes de nuestro país, ya que, si Estudiantes, Talleres, San Lorenzo o Rosario Central se consagran como campeones de la Copa Libertadores, dejarían eliminados a Boca.

Esto se debe a que se habrían completado el máximo de cupos por país, ya que el campeón de esta edición sería argentino y solo dejaría libre un cupo para clasificar por ranking para nuestro país, y ese lugar ya es de River (FIFA solo da 2 cupos por país, solo pueden repetir si son campeones, como los brasileros que ya se metieron 3, pero por ranking no puede ingresar ninguno). Por eso no le conviene a Boca que otro equipo argentino, que no sea River, gane la Copa Libertadores.

