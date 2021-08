En rojo: Pedro Castillo tiene el sombrero, Cerrón la corona

Además, ante la pregunta "¿Cree usted que los nuevos ministros, algunos de ellos cuestionados por faltas disciplinarias, infracciones, investigaciones por apología del terrorismo, serán capaces o no serán capaces de liderar los diversos ministerios del país?", un 57% de los encuestados señalaron que no serán capaces. Un 33% respondió que sí, y un 10% marcó la opción "no sabe".

Además de la falta de autoridad que casi la mitad de los encuestados cree que tiene Castillo, el 62% considera que su gobierno "no es transparente", frente a un 29% que cree que sí - un 9% dijo que no sabe.

La encuesta de Datum fue realizada en un universo de 1.210 personas entre los días 2 y 4 de agosto a nivel urbano y rural a nivel nacional, todos entre 18 y 70 años. El margen de error es de +/- 2,8% y tiene un nivel de confianza de 95%.