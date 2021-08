Castro, además, se refirió acerca de la defensa del primer ministro del gobierno cubano.

"Su discurso no reconoce el valor democrático que hay en el país. El problema, en la práctica, no es si para él Fidel Castro es democrático o no, sino que si para él eso es democrático qué nos espera en su manejo político en Perú. Eso es un tema preocupante"

Y agregó: "El primer ministro también está investigado por una presunta apología al terrorismo por no reconocer a Sendero Luminoso como una agrupación terrorista y por haber reivindicado a Edith Lagos, una integrante de Sendero".

Edith Lagos era una integrante de Sendero Luminoso en sus primeros años, cuando este era visto como un grupo comunista de la época que reivindicaba ciertos lemas pero aún no era considerado una agrupación terrorista. Ella era de Ayacucho, la zona en la que nace Sendero, y tenía un reconocimiento social allí como dirigente, explica Castro. Edith muere a la edad de 19 años en un enfrentamiento del grupo y en ese momento despierta cierta simpatía en las personas por lo mismo que antes, Sendero aún no era catalogado como terrorista.

"Esto es una realidad, hay mucha gente que visita a Edith Lagos como una luchadora social sin caer en cuenta que, en realidad, le están rindiendo homenaje a una persona que perteneció a un grupo que ocasionó tanta violencia y derramó tanta sangre en el país", dice el columnista de WP.

Y agrega:

Uno entiende a la gente de los ’80, que en medio de la confusión que generaba todo esto, le rendían homenaje y le tenían cariño a una persona que murió muy joven. Pero ya en esta época rendirle un homenaje a esa persona sabiendo todo lo que ha ocasionado ese grupo es algo de locos Uno entiende a la gente de los ’80, que en medio de la confusión que generaba todo esto, le rendían homenaje y le tenían cariño a una persona que murió muy joven. Pero ya en esta época rendirle un homenaje a esa persona sabiendo todo lo que ha ocasionado ese grupo es algo de locos

Virtual congresista Guido Bellido defendió a exmiembro de Sendero Luminoso, Edith Lagos

Pero no sólo Bellido tiene manchas en su historial, resulta que quienes lo rodean también: el ministro de Trabajo, Íber Antenor Maraví Olarte, y el titular de la cartera de Defensa, Walter Ayala.

"El ministro de Trabajo posee antecedentes de haber tenido relación con lo que en la actualidad es el Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales), que es el aparato legal de Sendero Luminoso. Es decir, funciona en el margen de la legalidad pero no tiene actividades terroristas en esta época. Sí son herederos del grupo terrorista y todo su legado sanguinario. Esta persona ha sido cercano a ellos", explicó.

Y con respecto al ministro de Defensa, sostuvo: "Es abogado pero no tiene ninguna experiencia en el sector de defensa".

Me preocupa más su incompetencia para el cargo que otro vínculo que pueda tener Me preocupa más su incompetencia para el cargo que otro vínculo que pueda tener

Además, Castro llamó la atención en algo clave:

El problema es que Bellido va a tener manejo como primer ministro de la Dirección Nacional de Inteligencia. Imagínate una persona que está siendo investigada por tal razón y que tiene al costado gente que ha tenido vínculos con Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso en la actualidad, tenga control sobre dicha Dirección y sobre las políticas de erradicación de coca en las zonas en las que hay narcoterrorismo. Es una situación bastante compleja y delicada El problema es que Bellido va a tener manejo como primer ministro de la Dirección Nacional de Inteligencia. Imagínate una persona que está siendo investigada por tal razón y que tiene al costado gente que ha tenido vínculos con Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso en la actualidad, tenga control sobre dicha Dirección y sobre las políticas de erradicación de coca en las zonas en las que hay narcoterrorismo. Es una situación bastante compleja y delicada

El poder detrás del poder: Vladimir Cerrón

El periodista explica que Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, no ha podido presentarse él mismo como candidato a presidente debido a la sentencia de corrupción que tiene en su gestión como gobernador regional.

image (17).jpg Pedro Castillo y Vladimir Cerrón.

"Él es el secretario general del partido y bajo esa lógica tiene el control y la representación para ser una persona influyente. Y, a la vez, tiene una muy buena relación con Pedro Castillo. Entonces, muchos de los que son ministros ahora, son personas cercanas a él. El mismo Bellido es una persona de mucha confianza, casi su mano derecha", sostuvo.

Cerrón tiene un discurso radical que no solamente repele a sus oponentes ideológicos, sino también a sus propios aliados Cerrón tiene un discurso radical que no solamente repele a sus oponentes ideológicos, sino también a sus propios aliados

La figura clave de Pedro Francke ante los mercados

Frente a las turbulencias económicas de Perú y la inestabilidad y desconfianza que se vivió en los mercados la semana pasada, Francke vendría a traer calma y tranquilidad. Ojo, siempre y cuando le den la autonomía para llevar a cabo sus políticas, sostiene Castro.

"Francke ha sido una persona que durante la campaña de la segunda vuelta ha tenido reuniones con empresarios y con actores económicos que ha servido para tranquilizar a los sectores. Eso hubiera sido útil si no se hubiese producido la juramentación de Bellido", afirma el periodista de El Comercio.

Sin título (5).jpg Pedro Castillo y Pedro Francke.

Y agregó: "La juramentación de Francke si bien va a hacer que los mercados no terminen de estallar, no va a tener el mismo efecto que si no hubieran puesto a este señor radical como primer ministro".

Castro concluyó con una advertencia clave para la Administración Castillo:

Si Francke va a tener la suficiente autonomía para poder designar a una persona sensata, técnica y con experiencia como Presidente del Banco Central, yo creo que en el transcurso de esta semana las cosas se tranquilizarían. Pero si esto no sucede y el manejo económico va a depender del ala radical de Perú Libre, las cosas se van a descontrolar Si Francke va a tener la suficiente autonomía para poder designar a una persona sensata, técnica y con experiencia como Presidente del Banco Central, yo creo que en el transcurso de esta semana las cosas se tranquilizarían. Pero si esto no sucede y el manejo económico va a depender del ala radical de Perú Libre, las cosas se van a descontrolar