Bellido es un político de izquierda radical que se niega a calificar al gobierno de Cuba como una dictadura y al grupo Sendero Luminoso como una agrupación terrorista.

El nuevo presidente del Consejo de Ministros está siendo investigado por el fiscal Luis Valdivia Calderón por presunta apología al terrorismo.

Representantes de las bancadas de Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Fuerza Popular y el Partido Morado se manifestaron en contra esta designación y esta trajo consecuencias claves, sobre todo, para la economía peruana. El economista Pedro Francke, quien iba a ser ministro de Economía, dejó de pertenecer al equipo del presidente Castillo.

PEDRO-FRANCKE-.jpg Pedro Francke, economista peruano de gran prestigio.

Francke era clave para tener el visto bueno de los mercados internacionales y el sector privado. Desde el último tramo de la campaña de segunda vuelta, se encargó de reunirse con empresarios y otros agentes económicos para explicar las intenciones de la administración Castillo.

Además, fue uno de los autores del nuevo plan de gobierno que presentó el actual jefe de Estado en campaña, "Perú al bicentenario sin corrupción", para los primeros 100 días de su gestión.

Cuando se conoció lo de Bellido, Francke comentó que no había sido convocado para el gabinete y que, ante la polémica designación, ya no consideraba que tenía sentido sumarse al Ejecutivo, según fuentes de Perú Libre. En la tarde, varios habrían buscado convencerlo, pero no aceptó.

El nuevo jefe de Gabinete había cuestionado con anterioridad a Francke. "Se está evaluando a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Francke (…). A mí no me molesta de manera personal, pero sí veo a dónde se orienta (económicamente) y no es en función al programa y postulados del partido", dijo en un medio de comunicación.

Castillo también tomó la decisión de mantener al presidente del Banco Central, Julio Velarde, y Bellido también criticó esto: "¿Acaso no hay otro profesional patriótico que pueda asumir la dirección del BCR? ¿Por qué se quiere mantener a Julio Velarde? ¿Cuál es el truco? El pueblo votó por un cambio real y profundo (sic)", dijo en Facebook.

El secretario general de Perú Libre, Cerrón, también había arremetido contra Francke en Twitter:

Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de 'alto nivel', eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de 'alto nivel', eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos

"Los mercados de Perú caerán sin un ministro de Finanzas a la vista", tituló la revista de negocios Bloomberg. "Si Francke o alguien visto como moderado no lidera la política económica, es probable que los inversionistas se amarguen aún más con las perspectivas para el país sudamericano", advirtió. Y con respecto a Bellido fue tajante: "(Es) un legislador que considera que el gobierno comunista de Cuba es una democracia".

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, también criticó la decisión de designar a Bellido: "Una decisión como esta está generando inestabilidad y desconfianza en un momento en que necesitamos recuperarnos en la salud y economía".

Por otro lado, el ex fiscal supremo, Avelino Guillén, negó que fuera a convertirse en titular del Ministerio de Justicia como se había dicho.