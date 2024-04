En guerra, igual piden en Israel la renuncia de Benjamin Netanyahu

Al Jazeera muestra la masacre del niños, del lado opuesto de la misma moneda

En la contracara del escenario, Al Jazeera revela cifras escalofriantes, cotidianos saldos del enfrentamiento en escalada: Al menos 14 niños se encuentran entre los muertos en una serie de ataques israelíes, en los que decenas de palestinos murieron en Gaza durante la noche.

Los servicios de emergencia en Gaza recuperan los cuerpos de 50 palestinos de una fosa común en el Complejo Médico Nasser en Khan Younis, dos semanas después de que las fuerzas israelíes se retiraran de la zona.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba 26.000 millones de dólares en fondos para Israel en medio de su guerra contra Gaza y las tensiones con Irán, y el paquete pasará ahora al Senado para su aprobación.

Al menos 34.097 palestinos han muerto y 76.980 han resultado heridos en ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre. El número de muertos en Israel por los ataques de Hamas del 7 de octubre asciende a 1.139, y decenas de personas siguen cautivas en Gaza.

The Daily mail es confrontado por su propia fuente

The Jerusalem Post - el Daily Mail con sede en el Reino Unido- publica que Israel cree que 40 rehenes de Gaza están vivos de los 133 pero, Shin Bet niega el informe. "La publicación en cuestión no es cierta y no está en la opinión del Shin Bet", dijo la agencia. "Los números mencionados en la publicación son solo en opinión del escritor y no se basan en información transmitida por el Shin Bet".

CNN, al mismo tiempo, informó que Hamas dijo a los mediadores en el marco de las negociaciones de rehenes que no pudo identificar y localizar a 40 rehenes vivos para llevar a cabo la primera fase del acuerdo, apelando a una fuente israelí, no especificada.

Más contenido en Urgente24

El Lado Oscuro de Cammesa: Distorsiona precios de la logística

Javier Milei y el temor a que se rompa el encanto

Mambrú se fue a la guerra... (Javier Milei y los soldaditos de plomo en Israel)

Deportivo Táchira quiere rescatar a Pdvsa y la reelección de Nicolás Maduro