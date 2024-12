En Dimona, Israel tiene 'la bomba' (según informes extranjeros)

Israel tiene 'la bomba', todos lo saben y hasta se conoce el emplazamiento del centro de desarrollo: Dimona. Pero Israel no lo reconoce y cuando en Israel un periodista se refiere al tema tiene que aclarar "(según informes extranjeros)", una hipocresía exigida por las fuerzas militares que tanta influencia tienen en un país en guerra casi permanente. Pero ha sucedido algo: la difusión en la TV israelí de un documental sobre el desarrollo de la energía atómica en el país, y el testimonio -no censurado- de algunos entrevistados. El dato no le pasó desapercibido a Yossi Melman, quien realizó una nota muy completa para el diario Haaretz, que aquí se reproduce: