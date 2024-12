Israel: Si cae la tregua, Líbano y Hezbollah un mismo blanco

“Ayer fue la primera prueba, cuando Hezbolá disparó contra el monte Dov. (una zona conocida internacionalmente como Granjas de Sheba. Reaccionamos con firmeza y eso es exactamente lo que haremos, y no permitiremos que Hezbolá vuelva a los viejos métodos que tenía, como la carpa que instaló [Hezbolá en la frontera hace varios años] y no la atacó”.

En ese sentido recriminó al ejército libanes “hacer cumplir su parte, a mantener a Hezbolá alejado más allá del río Litani y a desmantelar toda la infraestructura”.

La propuesta aprobada consiste en alto el fuego inicial de dos meses que incluye tres etapas:

una tregua seguida del retiro de las fuerzas de Hezbolá al norte del río Litani

una retirada total israelí del sur del Líbano

supervisión internacional del acuerdo, liderada por Estados Unidos

el acuerdo temporal se convertirá en permanente y servirá como base para las negociaciones sobre la Línea Azul, que en la actualidad es una divisoria fijada por la ONU tras la guerra de 2006.

El acuerdo alcanzado detalla también que el ejército libanés y las fuerzas de seguridad del Estado se desplegarán y tomarán el control de su propio país y que Israel se reserva el “derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional” si Hezbolá viola los términos del acuerdo.

Mientras, el ejército libanés, que se mantuvo al margen durante el conflicto que duró casi 14 meses, está buscando más reclutas mientras refuerza su presencia en el sur del Líbano para asegurar la salida de Hezbollah del terreno. Allí también hay presencia de fuerzas de paz de la ONU.

“Si no lo hacen y todo este acuerdo fracasa, la realidad será muy clara. En primer lugar, si volvemos a la guerra actuaremos con firmeza, iremos más allá y lo más importante que deben saber es que ya no habrá ninguna exención para el Estado del Líbano. Si hasta ahora hemos distinguido entre el Estado del Líbano y Hezbolá, y entre Beirut en su conjunto y [su suburbio al sur, un bastión de Hezbolá] Dahiyeh, al que hemos atacado muy duramente, esto ya no será así”, concluyó Katz.

Sus declaraciones reflejan un endurecimiento de la postura israelí. Mientras los aviones israelíes bombardeaban las ciudades libanesas del sur y el valle de Bekaa, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un mensaje al pueblo libanés en septiembre: “La guerra de Israel no es contra ustedes. Es contra Hezbolá”.

El ejército de Israel ha emitido una orden que prohíbe a los civiles libaneses regresar a sus hogares en docenas de aldeas del sur del Líbano. Muchos israelíes en el norte de Israel también han tenido que huir.

Alto el fuego débil

El primer ministro interino Najib Mikati mantuvo este martes una serie de reuniones diplomáticas en las que “subrayó… la prioridad de estabilizar la situación para el retorno de los desplazados a sus ciudades y regiones y ampliar el despliegue del ejército en el sur”, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que e

Según Reuters, altos funcionarios han pedido a Washington y París que intervengan y presionen a Israel por las acusaciones de que ha violado las condiciones del alto el fuego. Najib Mikati, y el aliado de Hezbolá y presidente del Parlamento, Nabih Berri, hablaron con funcionarios de la Casa Blanca y la presidencia francesa el lunes por la noche y expresaron su preocupación por el estado del alto el fuego.

image.png El primer ministro interino Najib Mikati aún no puede quitar control del sur del país a Hezbollah.

La desconfianza entre Hezbollah e Israel, reflejada en el imparable fuego, a pesar de la tregua, indica que hay diferentes interpretaciones del acuerdo. Yossi Beilin, ex ministro israelí y negociador de paz, dijo que así como ambas partes hicieron concesiones al llegar a un acuerdo, ahora tendrán que volver a hacer nuevas concesiones en la implementación.

