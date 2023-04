En Colombia, la reforma de Salud expulsa 7 ministros

https://twitter.com/Julianlopezte/status/1651209240759943170 La reforma a la salud es una necesidad del pueblo colombiano y es nuestra responsabilidad impulsar la agenda del cambio, como partido de gobierno no podemos ser indiferentes a la necesidad de transformación de Colombia. Pido al @partidodelaucol cambiar esta decisión. https://t.co/U0rHvjorab — Julián López (@Julianlopezte) April 26, 2023

Según ella, se lograron consensos, pero “lo que nosotros acordábamos no se reflejaba en los textos”.

Y señaló que “fue más un problema de comunicación con la ministra (Carolina Corcho). No fue que no trabajamos, nosotros trabajamos mucho, lo que hicimos fue aportar, argumentar, tratar de conciliar y consensuar, pero la situación fue de diálogo con la ministra, pienso yo, más que cualquier otra cosa, porque con el Presidente tuvimos un diálogo siempre que quisimos tenerlo”.

Ella reiteró:

A veces se hacían arreglos, acuerdos con el mismo Presidente, y no lo veíamos reflejado en los textos. Incluso la semana pasada también hicimos un ejercicio y no lo vimos reflejado en la ponencia, es decir, yo creo que hubo problemas de comunicación. A veces se hacían arreglos, acuerdos con el mismo Presidente, y no lo veíamos reflejado en los textos. Incluso la semana pasada también hicimos un ejercicio y no lo vimos reflejado en la ponencia, es decir, yo creo que hubo problemas de comunicación.

https://twitter.com/JuanKarloslos/status/1651206349995356160 La decisiones del @PartidoLiberal las debe tomar la bancada, no el presidente del partido.



Tengo reparos profundos sobre el trámite y contenido de la reforma a la salud, pero no se puede permitir que se obvie la discusión y quedemos reducidos al criterio de César Gaviria. pic.twitter.com/RQyviffXIA — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) April 26, 2023

Despedidos

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Petro anunció la salida de 7 de sus ministros, ruptura de la coalición oficialista.

La salida de Ocampo, "el bombero” o “el adulto en la habitación”, es un problema por su relación con el mercado financiero. El economista Ricardo Bonilla González, era presidente de Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial, sociedad anónima de capital mixto).

https://twitter.com/WRadioColombia/status/1651173946522234881 #PrimiciaW | 18 de 33 representantes liberales envían carta al expresidente César Gaviria por sus advertencias sobre la reforma a la salud. Se declaran molestos e indignados y califican de improcedentes y antidemocráticas las medidas anunciadas contra quienes apoyen el proyecto. pic.twitter.com/Vlr5MQqL7p — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 26, 2023

Aquí los nuevos ministros:

Ricardo Bonilla, en Hacienda. Jhenifer Mojica, en Agricultura. Luis Fernando Velasco, en Interior. Guillermo Alfonso Jaramillo, en Salud. Yesenia Olaya, en Ciencia. Mauricio Lizcano, en TIC. William Camargo, en Transporte. Carlos Ramón González, en Dapre.

Gustavo Petro:

A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales. A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales.

Según él, su nuevo gabinete “ayudará a consolidar el programa de gobierno, que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de las comunidades de todo el país”.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1651070009605595138 Las decisiones politicas tomadas hoy demuestran:



1. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada.



Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

Los nuevos

Cecilia López, exministra de Agricultura, es reemplazada por Jhenifer Mojica, hasta hoy directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, una abogada especializada en protección de derechos humanos y comunidades étnicas.

Luis Fernando Velasco, consejero para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), reemplaza a Alfonso Prada en el Ministerio del Interior. Es abogado y, por su experiencia como congresista, conoce los asuntos políticos que debe asumir.

Guillermo Alfonso Jaramillo, cirujano cardiovascular, será el reemplazo de Carolina Corcho en el Ministerio de Salud. Fue secretario de Salud en la Alcaldía de Bogotá cuando la lideraba Gustavo Petro. También representante en la Cámara Baja, senador y gobernador del Tolima.

Yesenia Olaya es la nueva ministra de Ciencias, en reemplazo de Arturo Luna. Oriunda de Tumaco, Nariño, y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene conocimiento y experiencia en estudios afrolatinoamericanos y era viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimientos.

William Camargo, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, reemplaza a Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte. Él estuvo encargado de Planeación y Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en la Alcaldía de Bogotá cuando la lideraba Gustavo Petro.

El nuevo director del Dapre es Carlos Ramón González, otro viejo conocido del presidente Gustavo Petro. Hasta hoy excodirector de la Alianza Verde, se conoce con el Presidente desde los días del M-19, que dirigió cuando de guerrilla se reconvirtió en partido político.

https://twitter.com/alfonsoprada/status/1651334350602895361 Mi gratitud Presidente @petrogustavo por permitirme acompañarlo en su Gobierno. Todo mi afecto y el deseo que en esta nueva etapa, podamos alcanzar los sueños de cambio que Ud representa, que son los de los colombianos. pic.twitter.com/g1au9u0fWf — Alfonso Prada (@alfonsoprada) April 26, 2023

El Legislativo

“No podemos sacrificar la agenda de gobierno. El plan de desarrollo tiene hasta el 7 de mayo para ser aprobado, ley de sometimiento, reforma laboral, reforma pensional, código ferroviario, código minero, jurisdicción agraria son muchas reformas que quedarían en jaque. Yo aquí sí le pido al gobierno tener un poquito de tranquilidad y a los partidos tradicionales y no poner en jaque toda la agenda de reformas”, manifestó el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila.

Preocupa una eventual 'radicalización democrática' de Petro: “Si decide sacar las cuotas del Partido Conservador, Liberal y de la U solamente se atrincherará con los que estén afin ideológicamente para implementar lo que se pueda”, sospechó Esteban Hernández, coordinador de gobernabilidad y democracia en la Fundación Pares.

“Le va a tocar dirigir sus antenas a negociar directamente, de nuevo, con sectores oficiales de los partidos, ese camino es el más difícil”, indicó Pedro Viveros, analista político.

La nueva estrategia del gobierno sería negociar directamente con los congresistas y no con los jefes de los partidos: “Lo que viene ahora es que los congresistas libremente discutan, debatan, apoyemos y aprobemos libremente estas propuestas”, señaló Heráclito Landinez.

Sin embargo, eso es algo que podría ser frustrado con una estrategia: la Ley de Bancadas.

“El proceso sancionatorio, según los estatutos de cada partido, que irían desde la posibilidad de no ser avalados en el próximo periodo, hasta la posibilidad de perder el derecho al voto dentro de cada corporación”, anotó Hernández.

Sobre este punto ya hay advertencia de los 3 partidos a sus congresistas: o se acogen a la Ley de Bancada y votan en contra la reforma a la salud o habrá sanciones para los parlamentarios que vayan a contramano de los partidos.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1651080652849131520 Señor expresidente @JuanManSantos , esta es la clasificación de sistemas de salud que hace la revista The Lancet.



Colombia queda en el puesto 81 https://t.co/o9hSVni0P6 pic.twitter.com/awCOU0jUOx — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

