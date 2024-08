El Proyecto 2025 de la Derecha Global que promete más contaminación

Ahora bien, este proyecto contempla ciertas directrices y líneas políticas de Estado, armadas a imagen y semejanza del ala conservadora y de grupos empresariales. En ese sentido, los puntos más destacados de este proyecto 2025 que implementaría Donald Trump comprenden:

Reemplazar a los empleados público por leales a Trump. (recorte)

Abolir el Departamento de Educación.

Criminalizar la pornografía.

Eliminar los programas DEI (ayuda estatal).

Recortar la financiación de Medicaid y Medicare (programas de seguros médicos público para algunas personas y familias de bajos ingresos ya que la salud no es pública en USA)

(programas de seguros médicos público para algunas personas y familias de bajos ingresos ya que la salud no es pública en USA) Rechazar el aborto como atención médica

Difundir desde el gobierno valores cristianos y marginar el discurso LGGTB.

image.png "No sé nada del Proyecto 2025". Auque Trump dice desconocerlo, lo cierto es que en Estados Unidos sectores republicanos han desplegando stands partidarios de Trump con camisetas y gorras que decían "Proyecto 2025", quizá como slogan de campaña.

Un proyecto que promete miles de toneladas más de carbono

The Guardian ha revelado este miércoles (14/08) un informe de la organización Energy Innovation que vaticina que si Trump vuelve a ocupar el sillón de la Casa Blanca, y aprueba las supuestas políticas de desinversión energética, las emisiones de calentamiento del planeta desde Estados Unidos "aumentarán significativamente" en 2.700 millones de toneladas por encima de la trayectoria actual para 2030, una cantidad equiparable con las emisiones anuales en la India.

“Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada a partir de enero de 2025, con dos políticas climáticas y energéticas que son sumamente divergentes”, dijo Anand Gopal, director ejecutivo de investigación en Energy Innovation, un grupo de expertos en energía -no partidistas- que llevó a cabo el modelo predictivo e hacieron referencia a las políticas en ese área que implentaría otro gobierno de Trump.

Es que, según el modelo predictivo, un aumento semejante de las emisiones de carbono desde Estados Unidos echaría por la borda el compromiso de reducir las emisiones a la mitad para el 2030, algo que los expertos señalan como imprescindible para evitar un cambio climático de carácter irreversible.

“Estas futuras políticas darán lugar a marcadas diferencias para nuestra salud, nuestros bolsillos, la economía y el clima”, sentenció el experto en relación a lo que supuestamente estará en juego en las urnas de noviembre en USA, el modelo de Kamala Harris y el de Donald Trump.

image.png Una refinería de petróleo en Port Arthur, Texas. Fotografía: Rex Wholster/Alamy

Esta predicción se basó, entre varias variables, en la postura de Trump, la que dista de la que adopta públicamente Kamala Harris. Ésta última está a favor de la inversión estatal para la transición hacia energías limpias.

De hecho, la vicepresidenta de la gestión de Biden, Kamala Harris, ha supervisado una serie de leyes y regulaciones favorables para las energías limpias, como la Ley de Reducción de la Inflación, a través de la cual el gobierno ha inyectado miles de millones de dólares en nuevas instalaciones de energía solar, eólica, de automóviles eléctricos y de baterías.

Tal inversión en la gestión Biden facilitó la creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo en tecnologías de energía limpia y duplicó el ritmo de reducción de emisiones en Estados Unidos.

Si seguiría ese derrotero, USA reduciría sus emisiones en un 37% para 2030, en comparación con 2005, lo que la colocaría a "una distancia sorprendente" de alcanzar su objetivo climático", según el informe.

Pero, en caso de ser relegido Donald Trump en los comicios de noviembre, el Proyecto 2025, el cual fue nombrado por su compañero de fórmula J.D. Vance (en el prólogo de su libro biográfico), sepultaría la transición actual a energías renovables y prometeria millones de toneladas de emisiones de carbono, según lo advierten los especialistas.

Deberíamos alentar a nuestros hijos a casarse y tener hijos..Deberíamos enseñarles que el matrimonio no es sólo un contrato, sino una unión sagrada...Deberíamos disuadirlos de adoptar conductas que amenacen la estabilidad de sus familias (J.D.Vance) Deberíamos alentar a nuestros hijos a casarse y tener hijos..Deberíamos enseñarles que el matrimonio no es sólo un contrato, sino una unión sagrada...Deberíamos disuadirlos de adoptar conductas que amenacen la estabilidad de sus familias (J.D.Vance)

image.png Según se informa, JD Vance escribió en la introducción: "Ahora todos nos estamos dando cuenta de que es hora de hacer fila y cargar los mosquetes". Fotografía: Drew Hallowell/Getty Images

Cabe destacar que J.D Vance, el conservador que integra la fórmula con Trump, dijo a RealClearPolitics hace algún tiempo que las 900 páginas del Proyecto 2025 contenían “algunas ideas que me gustan y muchas ideas que no me gustan”.

"El Proyecto 2025 está en la boleta porque Donald Trump está en la boleta. Esta es su agenda, escrita por sus aliados, para que Donald Trump la imponga a nuestro país", expresó la directora de campaña de Harris, Julie Chávez Rodríguez, ante la prensa estadounidense al ser consultada al respecto.

Ocultar el proyecto de ley de 920 páginas al pueblo estadounidense no lo hace menos real; de hecho, debería hacer que los votantes se preocupen más por qué más están ocultando Trump y sus aliados Ocultar el proyecto de ley de 920 páginas al pueblo estadounidense no lo hace menos real; de hecho, debería hacer que los votantes se preocupen más por qué más están ocultando Trump y sus aliados

image.png Proyecto 2025 del Partido Republicano, es el temor de los demócratas.

