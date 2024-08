Alíen vuelve con la amenaza de Ridley Scott y la bendición de James Cameron

Por su parte, Cameron compartió con Álvarez sus experiencias durante la filmación de "Aliens", una charla que sin duda enriqueció la visión del nuevo proyecto.

"Alíen: Romulus" se ubicará cronológicamente entre los eventos de las dos primeras películas de la saga. Álvarez busca volver al terror puro, inspirándose en parte en el videojuego "Alien: Isolation". La trama seguirá a un grupo de jóvenes colonizadores espaciales que se topan con la criatura más letal del universo en una estación abandonada.

Con Cailee Spaeny como protagonista, esta nueva entrega promete combinar la tensión claustrofóbica del original con una sensibilidad moderna.

