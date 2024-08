A 'Borderlands' no la salva ni Cate Blanchett y debuta con un 0% de los críticos

image.png Para sorpresa de muchos, "Borderlands" obtuvo una puntuación de 0% en Rotten Tomatoes, un número que pocas veces se vio en la plataforma.

Aquel resultado fue particularmente sorpresivo debido a cómo las últimas adaptaciones de videojuegos, como The Last of Us y Super Mario Bros.: La película, lograron convencer tanto al público como a los críticos. Pero en este caso, Borderlands se queda atrás, recordando la época cuando Hollywood no conseguía capturar la esencia de los videojuegos en la pantalla grande. A pesar de contar con semejantes actores, las reseñas coinciden en que la película falla en entregar una narrativa que convenza, tiene escenas de acción que se sienten desconectadas y no provocan emociones.