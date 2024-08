Jennifer Garner mostró cómo se preparó como Elektra para 'Deadpool & Wolverine'

Volviendo como Elektra: un desafío físico y emocional

En su posteo, Garner recordó cuando el director Shawn Levy y el actor Ryan Reynolds, durante el rodaje de 'El proyecto Adam', tuvieron la idea de traer de vuelta a Elektra en 'Deadpool & Wolverine'. Según Garner, los dos tenían una conexión artística que les permitió concebir esta idea con solo mirarse, aunque para ella, la vuelta a este papel no fue tarea fácil. "No había tocado los sáis de Elektra desde 2004; estaba en forma, pero no en forma Marvel", comentó Garner, en clara alusión a la exigencia física que implica interpretar a un superhéroe en la pantalla grande.