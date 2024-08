Donald Trump despreció el histórico canje de prisioneros: "Mal negocio"

Este jueves (1/08) Estados Unidos y Rusia efectuaron un histórico intercambio de prisioneros que involucró a dos docenas de detenidos, entre ellos el ex infante de la Marina estadounidense Paul Whelan y el periodista de The Wall Street Journal Evan Gershkovich. Sin embargo, Donald Trump, que una vez había señalado que el reportero no sería liberado bajo el mandato del presidente Biden y que, lo recuperaría tras su eventual victoria en noviembre, lo criticó en duros términos.