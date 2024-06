Desde Manta, Ecuador sigue en guerra contra el narcoterrorismo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Notinstante_Es/status/1797898431425544606?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1797898431425544606%7Ctwgr%5E8083abc9c876999d0c19ee04be565f42cb986ee0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fecuador-asesinan-tres-hombres-nueva-masacre-manta-20240604-0011.html&partner=&hide_thread=false Nuevo #ataque armado dejó 3 #muertos en #Manta

Ocurrió en San Pedro

tres hombres fueron asesinados Galo Argenis Reyes Álava, Richard Alfredo Posligua Reyes y Jandry Virgilio Mantuano Chávez cuando libaban en una vereda, los criminales abrieron fuego sin piedad alguna pic.twitter.com/3LJFbkJIW5 — NoticiasAlInstanteEs (@Notinstante_Es) June 4, 2024

El día anterior, en la víspera de un show en un circo, murieron en una balacera el diputado alterno e influencer del Partido Revolución Ciudadana, Christian Nieto, su esposa y un joven de 24 años que estaba en la fila para comprar la entrada.

El año pasado el alcalde de Manta, Agustín Intriago, murió tras ser objetivo de un tiroteo mientras estaba en plena coordinación del inicio de una obra, en un suceso en el que también falleció otra mujer.

Violencia en Ecuador

El caos y el terror se han apoderado de Ecuador sumida en la inseguridad. Tras los motines en cárceles, secuestros de policías, incendios en las calles y atentados en medios de comunicación y centros educativos, diversos grupos del crimen organizado continúan horrorizando a todo el país.

Con los recientes asesinatos la cifra de crímenes violentos cometidos este año en el distrito que engloba Manta, Montecristi y Jaramijó ascendió a 154; la mayoría de ellos ocurrieron en la ciudad portuaria.

Si bien el gobierno ha anunciado una reducción de 485 muertes violentas en lo que va del 2024, comparado con el mismo periodo del año pasado, 150 crímenes ya se han registrado en esa ciudad, un 53% más que en el 2023.

A nivel nacional se han estimado 2.400 crímenes en seis meses; una cifra que impide a Ecuador salir de una de sus peores crisis de seguridad.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Presidencia_Ec/status/1796281829013545074&partner=&hide_thread=false El Bloque de Seguridad mantiene su compromiso firme contra los grupos terroristas. Gracias a varios operativos ejecutados se logró la captura de alias 'Mongolo' y pareja sentimental de 'Fito'.#ElNuevoEcuadorResuelve #EcuadorContraElCrimen pic.twitter.com/s1dMDcs5dE — Presidencia Ecuador (@Presidencia_Ec) May 30, 2024

En medio de la guerra ecuatorianos que no pertenecen a ningún bando son asesinados a plena luz del día o en sus propias casas. Los sicarios no discriminan; abren fuego cuantas veces sean necesarias para aniquilar a su objetivo y no se preocupen por los daños colaterales. Según El País, solo en la última semana han acribillado a 127 personas, de esas 33 fueron asesinadas en sus domicilios

En abril la Policía de Ecuador recapturó a Fabricio Colón Pico, líder narcoterrorista de Los Lobos. El detenido es el cabecilla de la banda criminal “Los Lobos”, una de las 22 a las que el jefe de Estado, Daniel Noboa, calificó de “terroristas” al declarar, en enero pasado, el “conflicto armado interno” en el país andino.

Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, TigueronesTiguerones, Lagartos, Fatales, Águilas, Cartel Nueva Escuela, Los Chumados, Los Pollos, Los R, Ñetas, Ben 10 y Los Cornejo son otras a las que el Noboa les declaró la guerra.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos y logros del gobierno, la situación sigue siendo frágil y peligrosa. Las prisiones se han transformado en "centros de mando" de poderosos traficantes, y en refugios para protegerse de sus enemigos narcos. Las fuerzas policiales ya no pueden controlar. Mientras tanto, el crimen organizado ha llegado a acuerdos con los cárteles internacionales más poderosos, desde el mexicano hasta el albanés.

Además, el narco más peligroso, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, sigue sin aparecer. Líder de los Choneros, otra organización criminal, ex aliada de Los Lobos antes de la muerte de Jorge Luis Zambrano, junto con Los Chone Killers y Los Tiguerones, cumplía una pena de 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste) por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Su fuga propició la ola de violencia sin precedentes en Ecuador.

Una de las últimas noticias sobre Fito data de 19 de enero 2024 cuando su familia fue encontrada en una casa en Valle del Golf, un barrio privado en Malagueño, Córdoba, Argentina. Luego fueron deportados a Ecuador.

La más reciente data del 30 de mayo en un video difundido por Noboa en X (Twitter) en el que informó la captura de 21 miembros de los Choneros. Entre ellos, alias 'Mongolo' y Verónica Briones, amante de 'Fito'.

