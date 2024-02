De Alexey Navalny a Yevgeny Prigozhin: Vladimir Putin culpable

Putin no estaba dispuesto a dejar en libertad a Navalny, dijo Pevchikh, y decidió “deshacerse de la moneda de cambio” y esperar su próxima oportunidad de un intercambio.

La valiente publicación opositora rusa Meduza resumió el video de Pevchikh.

navalny.webp Alexey Navalny.

El relato

A principios de febrero, dijo Pevchikh, Vladimir Putin recibió una oferta para intercambiar a Alexey Navalny y “2 ciudadanos estadounidenses” por el ex oficial del FSB (ex KGB), Vadim Krasikov, quien mató al ex comandante de campo checheno Zelimkhan Khangoshvili en Alemania en 2019.

"La tarde del 15/02 recibí la confirmación de que las negociaciones estaban en su etapa final", dijo Pevchikh. "El 16/02, Alexey fue asesinado".

“Después del inicio de la guerra, quedó claro que necesitábamos sacar a Navalny de prisión a cualquier precio, con urgencia”, dijo Pevchikh. Como Alexey Navalny es ciudadano ruso, explicó, su equipo decidió buscar un “intercambio humanitario”, un proceso mediante el cual países extranjeros históricamente han liberado espías rusos a cambio de prisioneros políticos.

La lista secreta

Pevchikh dijo que los asociados de Navalny comenzaron compilando una lista de prisioneros políticos rusos cuya liberación buscarían, mientras que el periodista de investigación Christo Grozev simultáneamente “buscaba e identificaba” a espías rusos encarcelados en el extranjero.

“Nos llevó 2 años enteros implementar este plan. Podría haber sido necesario menos”, dijo.

Si hubiera habido voluntad y voluntad política, esto habría sido cuestión de meses, no de años. Pero no hubo suficiente deseo ni voluntad. Enormes esfuerzos, persuasión interminable, semanas de espera de respuestas, decenas de viajes y cientos de llamadas sin respuesta. Los funcionarios estadounidenses y alemanes asintieron con comprensión. Hablaron de lo importante que era ayudar a Navalny y a otros presos políticos, nos estrecharon la mano, hicieron promesas y no hicieron nada.

Al final, el equipo logró avances con la ayuda de personas influyentes que lideraron “negociaciones no oficiales con los matones de Putin”, a veces arriesgando sus vidas y sus carreras, dijo Pevchikh.

Demoras increíbles

El plan finalmente “recibió aprobación” en la primavera (Boreal) de 2023, continuó, pero a esto le siguieron meses de vacilaciones y falta de comunicación por parte de varios actores.

Sin embargo, en diciembre de 2023, el plan “volvía a estar en acción”.

Según Pevchikh, había "rastros" de estas "casi-negociaciones" en los medios de comunicación, incluso en informes de noticias estadounidenses sobre el supuesto deseo de Putin de asegurar la liberación de Krasikov, así como en la alusión de Putin al tema en su entrevista anterior con Tucker Carlson. este mes.

“[Putin] podría haber conseguido [a Krasikov]”, dijo Pevchikh. "Pero sólo si entregaba a Navalny".

abramovich33.jpg Roman Abramovich.

Roman Abramovich

Después de enterarse de la muerte de Navalny, dijo Pevchikh, le dijeron que fue el multimillonario ruso Roman Abramovich quien finalmente entregó la propuesta para el intercambio a Vladimir Putin.

Cuando se puso en contacto con Abramovich para pedirle comentarios, él no confirmó ni negó haber servido como negociador informal en las conversaciones.

"Les cuento esta historia para que tengan una respuesta a la pregunta de por qué Navalny fue asesinado específicamente ahora", dijo Pevchikh. “A Putin se le dejó claro que la única forma de conseguir a Krasikov sería cambiarlo por Navalny”. Ella continuó:

"No puedo tolerar que Navalny sea libre", pensó Putin. Y como en principio están dispuestos a intercambiar a Krasikov, sólo necesito deshacerme de la moneda de cambio. Luego le ofreceré a alguien más cuando llegue el momento.

