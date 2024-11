David Broncano versus 'El Hormiguero': Duelo de titanes con la silueta de Sánchez

Broncano, una estrella de la conducción, ha invitado a celebrities como Nicki Nicole y María Becerra para un ping pong de preguntas y respuestas. Su tono descarado, su desfachatez y sus retos al entrevistado, lo vuelven un popular presentador entre los más jóvenes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LaRevuelta_TVE/status/1862251931734802913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1862251931734802913%7Ctwgr%5E5e4852b7e5eaa395d447f0008f738d92289f2b4f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fespana%2F2024%2F11%2F29%2Fdavid-broncano-vuelve-a-desafiar-a-pablo-motos-y-trae-a-jorge-martin-a-la-revuelta-cerrada-ya-la-proxima-entrevista-que-no-se-diga%2F&partner=&hide_thread=false Cerrada ya la próxima entrevista, que no se diga. Nos vemos dentro de un año @88jorgemartin, el 27 de noviembre de 2025 #LaRevuelta pic.twitter.com/4hoM8RVckL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 28, 2024

Ahora bien, cuatro días después de las declaraciones, Pablo Motos de El Hormiguero, agarró el guante y arremetió con todo contra Broncano.

“No me queda más remedio que defenderme de una agresión que le han hecho a mi equipo y a mí”, comenzaba su programa del lunes.

No puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo de El Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas.

Asimismo, le tiró un dardo al programa en TVE de La Revuelta, al decir que eran “pullas de mal gusto, irrespetuosas y camufladas de humor”.

image.png La manzana de la discordia: el piloto de MotoGp, Jorge Martín. Luego también está Pedro Sánchez, quien financia a leales al oficialismo.

Como parte de una humorada, finalmente en el programa de Pablo Motos el piloto automovilístico fue recibido con la canción We are the champions de Queen sonando de fondo.

“Para recibirte, Jorge, que últimamente estás muy solicitado”.

El popular piloto, siguiéndole el juego le contestó que está “más cotizado que el bitcoin”.

Broncano: 'bancado' por Sánchez en la Tv pública

David Broncano, el conductor insignia de La Revuelta, está entre ceja y ceja de varios por su relación con el presidente Pedro Sánchez y por el dineral que recibe de la RTVE por su programa.

El presentador recibe nada menos que 28 millones de euros mensuales por su programa, algo que salió a la luz este año. A menudo, Broncano ha ironizado con esa noticia en tono jocoso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElChicoComenta/status/1833234146677952695&partner=&hide_thread=false David Broncano arranca el estreno de #LaRevuelta desmintiendo los bulos sobre su llegada a RTVE: "No me ha puesto Pedro Sánchez aquí, (...) no cobro 14M al año, (...) y los 14M no salen de los enfermos del ELA ni de la Guardia Civil ni nada...".



Sin perder la esencia pic.twitter.com/Zgz98JgHf4 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) September 9, 2024

En medio de este clima hostil con Broncano, y con miles de afectados en España por el temporal de la DANA, un periodista opositor lo increpó en la calle.

Vito Quiles lo abordó en la vía pública, con una pregunta incómoda.

image.png David Broncano, conductor de "La Revuelta" de la TVE y el periodista Vito Quiles.

Lo acusó de ser "la marioneta de Pedro Sánchez", insinuando que el programa La Revuelta desviaba la atención pública cada vez que surgían escándalos de corrupción.

La conversación empezó con una pregunta incómoda para el presentador: "¿Te sientes una marioneta de Pedro Sánchez?", dijo Quiles. Durante el encuentro, siguió increpando al presentador con preguntas punzantes como "¿todo el dinero que cobras tú no crees que se podría destinar a otras cosas?", o "¿Los 28 millones que cobras por dos temporadas no se pueden destinar a los afectados de Valencia, al cáncer infantil, a la investigación?... al final es dinero público".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RobertoLai74153/status/1862440732520329341&partner=&hide_thread=false Cuando Broncano se encuentra con Vito Quiles te das cuenta de que su supuesto ingenio es obra de sus guionistas.

Está vacío. pic.twitter.com/MmfCn8zwJa — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) November 29, 2024

La cifra millonaria que le resfregó en la cara refiere a la enorme cantidad de dinero que RTVE le paga por La Revuelta.

Ante ello, acorralado y visiblemente ofendido, explicó que los presupuestos de RTVE y otras entidades públicas están cerrados y que no es posible redirigir los fondos de cultura a otras áreas. Asimismo, dijo que no tiene influencia sobre los presupuestos del Estado.

