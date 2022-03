Corredor humanitario en Mariupol y Volnvakha, con polémica

Pero en Mariupol, el ayuntamiento dijo que Rusia no estaba respetando el alto el fuego y pidió a los residentes que regresaran a los refugios y esperaran más información sobre la evacuación.

El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a los "nacionalistas" ucranianos de impedir que los civiles se fueran, informó la agencia de noticias RIA.

El puerto del sureste ha sufrido fuertes bombardeos, una señal de su valor estratégico para Moscú debido a su posición entre el este de Ucrania controlado por los separatistas respaldados por Rusia y la península de Crimea del Mar Negro, que Moscú arrebató a Ucrania en 2014.

"Esta noche el bombardeo fue más duro y más cercano", dijo un miembro del personal de Médicos sin Fronteras (MSF), según la agencia de ayuda, y agregó que todavía no había electricidad, agua, calefacción o enlaces de telefonía móvil y comida. escaso.

El gobierno ucraniano dijo que el plan era evacuar a unas 200.000 personas de Mariupol y 15.000 de Volnovakha, y la Cruz Roja es garante del alto el fuego.

mariupol evacuacion.jpg Civiles necesitados de usar el corredor humanitario para salir de Mariupol.

OTAN

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, dijo que la OTAN no es como la imaginaban los ucranianos.

"Quiero dejar claro que hay un acuerdo político en la OTAN para que los aliados a nivel bilateral ayuden a Ucrania en todo lo que puedan. Pero la alianza en sí como organización esencialmente ha desaparecido. Debemos hablar honestamente sobre esto. Los ucranianos deben ver clara y honestamente que la OTAN, de hecho, no es así, así es como lo imaginaron los ucranianos, al menos ahora. Si mañana cambian de posición, bien hecho. Mientras tanto, su posición no inspira respeto", Kuleba dijo en los canales de televisión ucranianos.

Agregó que el problema es el precio que pagan los ucranianos mientras la OTAN demuestra su indecisión.

"El problema aquí no es solo para Ucrania, sino también para la propia OTAN, es solo que la alianza aún no entiende esto. Se puede decir mil veces, como lo hace la OTAN, que lucharán desesperadamente por cada centímetro de su tierra, y por el hecho de que fortalecen el flanco oriental de la OTAN, pero cuando no aprueban algunas decisiones prácticas, entonces Rusia ve que todo son palabras. Y entiende que la OTAN siente miedo”, dijo Kuleba.

El problema es que Ucrania hizo sus planes en base a que podría arrastrar a la OTAN a la guerra contra Rusia.

Luego creyó que al menos conseguiría que la OTAN le concediera la exclusión aérea rusa en el cielo de Ucrania. Tampoco lo logró porque era parte de lo anterior.

Entonces buscó aviones de combate pero hasta ahora no los consiguió y Eslovaquia dijo que no cedería los suyos si antes no tenía reemplazos.

Ofensiva

A pesar de los limitados planes de alto el fuego, el Ministerio de Defensa ruso dijo que continuaría una amplia ofensiva en Ucrania, donde niega haber atacado a civiles o haber invadido, y calificó sus acciones de "operación militar especial".

Las fuerzas rusas estaban llevando a cabo ataques contra la infraestructura militar y las fuerzas de Donetsk controladas por los separatistas estaban reforzando el cerco de Mariupol, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.

"Simplemente estamos siendo destruidos", dijo el alcalde de Mariupol, Vadym Boychenko.

Las agencias de ayuda han advertido sobre un desastre humanitario en todo el país debido a la escasez de alimentos, agua y suministros médicos. El número de refugiados podría aumentar a 1,5 millón al final del fin de semana desde los 1,3 millón actuales, dijo el jefe de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas.

Mujeres y niños pequeños cruzaron en el puesto de control de Medyka en el sureste de Polonia en condiciones de congelación. Un hombre que cruzaba por el otro lado le gritó a la multitud que los hombres deberían regresar a Ucrania y luchar.