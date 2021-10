Como Aníbal Fernández, Facebook almacena data personal

Un grupo de casi 50 organizaciones sin fines de lucro ha lanzado una campaña para 'poner fin de manera efectiva al modelo de negocio actual de Facebook' a raíz del testimonio de denunciantes. Estas organizaciones lanzaron un sitio web, HowtoStopFacebook.org, en el día de ayer (13/10). Las organizaciones que respaldan el esfuerzo incluyen al Center for Digital Democracy, el Government Accountability Project, Fight for the Future y PEN America.