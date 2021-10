En la mira de WSJ, Zuckeberg prefiere caída de Facebook

Un ejemplo de esto es como el equipo central responsable de detectar y combatir la explotación humana, que incluía la esclavitud, la prostitución forzada y la venta de órganos, incluía solo a unos pocos investigadores. “Preguntaría por qué no se contrataba a más personas. Facebook actuó como si no tuviera poder para dotar de personal a estos equipos", dijo Haugen. También dijo que la compañía no parecía estar dispuesta a aceptar iniciativas para mejorar la seguridad si eso dificultaba la atracción y participación de los usuarios, desalentándola a ella y a otros empleados.

https://twitter.com/FrancesHaugen_/status/1444819580300505091 Together we can create social media that brings out the best in us. We solve problems together - we don’t solve them alone. — Frances Haugen (@FrancesHaugen_) October 4, 2021

John Tye, el fundador de Whistleblower Aid, una organización legal sin fines de lucro que representa a personas que buscan exponer una posible infracción de la ley, fue contactado a través de una conexión mutua por una mujer que afirmó haber trabajado en Facebook, que hoy 4/10 The Wall Street Journal reveló que era Frances Haugen.

Sabemos que esta no es la primera denuncia de un ex empleado de Facebook hacia la compañía. Como recuerda, The New York Times, en 2018, Christopher Wylie , un ex empleado descontento de la consultora Cambridge Analytica, preparó el escenario para filtraciones contra Facebook. Wylie habló con The New York Times, The Observer of London y The Guardian para revelar que Cambridge Analytica había recopilado datos de Facebook de forma incorrecta para crear perfiles de votantes sin el consentimiento de los usuarios. Posteriormente, más empleados de Facebook comenzaron a hablar. Más tarde ese mismo año, los trabajadores de Facebook proporcionaron memorandos ejecutivos y documentos de planificación a medios de comunicación como The Times y BuzzFeed News.

La investigación o ¿deberíamos decir acusación de Wall Street Journal?

La investigación que encabeza The Wall Street Journal consta de varios episodios que demuestran las fallas de Facebook basados en filtraciones dentro de la empresa y fuentes oficiales. Los episodios ya publicados acusaron a la compañía en los siguientes puntos:

Las reglas de Facebook no se aplican de manera uniforme para todos los usuarios, los documentos de la empresa revelan una élite secreta que está exenta de cumplirlas. Facebook sabe que Instagram es tóxico y dañino para muchos adolescentes. Facebook realizó un cambio anunciado en su algoritmo en 2018 diseñado para mejorar su plataforma y detectar signos de disminución de la participación de los usuarios. Sin embargo, dentro de la empresa, según muestran los documentos, los empleados advirtieron que el cambio estaba teniendo el efecto contrario. Facebook sabe que los carteles de droga y traficantes de personas usan su plataforma pero no actúan de manera responsable al respecto, incluso cuando empleados han relevado quejas sobre el asunto. Los movimientos antivacunas que han desparramado un montón de información falsa sobre el Covid-19 demuestran que aunque el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, había apoyado la promoción de las vacunas Covid-19 nombrando la vacunación como "una de las principales prioridades de la empresa", no podía dirigir la plataforma como quería. Facebook ha sido objeto de críticas cada vez mayores en los últimos días por su efecto en los usuarios jóvenes. Dentro de la empresa, los equipos de empleados llevan años trazando planes para atraer a los preadolescentes que van más allá de lo que se conoce públicamente, impulsados por el temor a perder una ola de usuarios críticos para su futuro.

Como podemos observar son varios los problemas que hoy preocupan a Facebook, y estas acusaciones ponen en peligro el prestigio de la empresa. The New York Times hoy publicó una nota titulada “Facebook es más débil de lo que sabíamos”, que demuestra que la compañía tecnológica se encuentra en un declive lento y prolongado. Los problemas de Facebook nacen de que tienen muchos usuarios pero no de los usuarios a los que la plataforma quiere atraer: jóvenes creadores de tendencias y creativos.

Pero ojo, es demasiado pronto para declarar muerto a Facebook. El precio de las acciones de la compañía ha aumentado casi un 30% en el último año, impulsado por los fuertes ingresos publicitarios y un aumento en el uso de algunos productos durante la pandemia. Como menciona Kevin Roose para The New York Times, “puede ser cierto que Facebook está en declive y que sigue siendo una de las empresas más influyentes de la historia, con la capacidad de moldear la política y la cultura en todo el mundo.”