Colombia: Casi el 87% no confía en la democracia (y empeora)

Quizá eso explica la polarización ideológica del país y la proliferación de candidatos presidenciales. Sumado a que el 24,7% de los electores decide su voto la última semana de campaña, la noche antes o el mismo día de la elección, la cuestión no mejora.

El 54,3% de los colombianos cree que el principal problema que afecta al país es la corrupción.

En marzo los partidos de ideas afines forman coaliciones en consultas entre partidos, o primarias para alianzas de gran tamaño para las elecciones de mayo. Se espera que haya tres coaliciones principales de cara a las elecciones de mayo: izquierda, derecha y centro.

La única candidatura “certera” es la de Gustavo Petro para la alianza izquierda del Pacto Histórico, pero aunque lidera las encuestas, todo está por definirse aún. La distribución ideológica de Colombia se ha desplazado paulatinamente a la izquierda. Si en 2004 había más de un 20% auto-definidos como de extrema derecha, en 2019 no llegaban al 15%.

Las instituciones e Iván Duque

El 74,7% de los colombianos no confía en que los medios de comunicación buscan darle información veraz y objetiva. Esta opinión se comparte en todos los grupos etarios consultados, es decir, tanto las personas de 25 años como las de 65.

El número de los encuestados que no confía en que los jueces y el sistema judicial son justos e imparten justicia para todos los ciudadanos por igual es extremadamente alto: 92,5%. Sobre la visión de las fuerzas militares en Colombia se encuentra parcialmente dividida. Mientras que un 40,4% confía en ellas, un 52,4% no lo hace. En cambio con la policía el 67,1% no confía en esta institución.

La imagen de Iván Duque alcanza casi el 70% de desaprobación.

La encuesta se realizó de forma online a mayores de 16 años con acceso a internet entre el 19 y el 29 de noviembre de 2021. La muestra es de 3188 encuestados con un error muestral de (+/-) 1,7%.