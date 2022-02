Casarse en el metaverso ahora es una realidad

Si no fuera por la pandemia, creo que me hubiese negado a hacer esto. Si no fuera por la pandemia, creo que me hubiese negado a hacer esto.

Igualmente la pareja tuvo que celebrar una boda física dado que con la ceremonia en el metaverso no bastaba para la ley india. Después de tener una celebración matrimonial íntima por la mañana, la pareja tuvo su "meta-recepción” en la noche del 6 de febrero.

Vignesh Selvaraj, creador de la empresa que organizó el evento, dice que la compañía está recibiendo muchas consultas de parejas que quieren hacer lo mismo.

"El enlace en el metaverso duró una hora y tuvimos que pagar 150.000 rupias indias (US$2000) por su desarrollo", reveló el novio.

Una vez dentro de Hogwarts, pudieron interactuar, recorrer el castillo y enviar regalos a la pareja, como vales descuentos para compras por internet o transferencias a través de Google Pay.