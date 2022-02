Metaverso: Una mujer denuncia ataque sexual virtual

Es un mundo online que requiere el uso de anteojos de realidad virtual donde los participantes pueden interactuar con otras personas, además de experimentar con el entorno digital, como si fuera el mundo real.

metaverso_0.jpg Denuncia de violación virtual dentro de Metaverso

El incidente dentro en Horizon Venues de Meta

Desde su casa y con un visor de Meta Quest, la firma conocida hasta hace poco como Oculus VR, Patel, una madre de 43 años residente en Londres, refleja ansiedad tras sufrir el ataque y teme por su seguridad y la de sus hijas, describe en The Daily Mail.

“Estaba en el lobby de entrada que tiene la plataforma, y un grupo de avatares, todos ellos con voz de hombre, comenzaron a tocarme de forma inapropiada y tomaron fotos. Cuando se fueron gritaron no finjas que no te encantó”, agregó la víctima.

"Fue una experiencia horrible. Me quedé helada. Fue surrealista, una pesadilla" expresó Patel. Además sostuvo en su blog, que en el metaverso es lamentable la normalización del discurso del odio, la violencia sexual y malos actos.

Un portavoz de Meta dijo que la empresa tecnológica lamenta la experiencia de Patel y que su intención es que los usuarios de Horizon Venues tengan una “experiencia positiva” y que puedan “encontrar fácilmente las herramientas de seguridad que los ayuden en una situación como ésta”. “Nos ayudarán a investigar y tomar medidas”, indicaron.

Tras darse a conocer su historia, Patel escribió en su web que recibió amenazas de muerte y comentarios abusivos en redes sociales o correo electrónico. "Parece que llamar la atención sobre el acoso sexual molestó a algunas personas. Les ahorraré los detalles, pero claramente, hay muchos, muchos misóginos en este mundo que piensan que el acoso sexual es aceptable", señaló.

La agredida, especialista en mundos virtuales, desde la firma Metaverse Research, resaltó que seguirá presente en el metaverso. “Soy una mujer decidida, con una gran comunidad que me acompaña, y no estoy dispuesta que tres o cuatro avatares me ataquen o intimiden”, sostuvo.

“El acoso sexual no es ninguna broma en la Internet normal, pero estar en la realidad virtual añade otra capa que hace que el suceso sea más intenso. No sólo me metieron mano anoche, sino que había otras personas que apoyaban este comportamiento, lo que me hizo sentir aislada en la plaza”, explicó sobre el incidente.

Por su parte la empresa detalló que la plataforma cuenta con los recursos técnicos para responder a este tipo de incidentes.