Bukele embistió contra la perspectiva de género: La sacó de las escuelas

El órgano oficializó el escrutinio definitivo para presidente y Diputados, que le dio una amplia mayoría al partido Nuevas Ideas de Bukele, hecho que le permite mantener el estado de excepción impuesto hace más de un año porque la Asamblea Nacional oficialista lo aprueba sucesivamente.

Tal como contó Urgente24, según la Constitución de El Salvador, el régimen de excepción tiene un alcance de 30 días, limita la libertad de asociación y reunión (cuasi estado de sitio), suspende derechos durante un arresto como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención, aumenta el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permite a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial.

Entonces, en términos legales, el Presidente de la República de El Salvador y en uso de sus facultades constitucionales, emitió sucesivamente Decretos Legislativos que contienen el Régimen de Excepción que establece medidas de carácter excepcional y suspende por 30 días los siguientes derechos y garantías constitucionales:

Artículo 7: Derecho a la libertad de asociación y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito (excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos).

para cualquier objeto lícito (excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos). Artículo 12 inciso 2º: Derecho a la presunción de inocencia , aseguramiento de garantías necesarias para ejercer la defensa, a ser informado de los derechos y razones que motivan la detención y asistencia de un defensor.

, aseguramiento de garantías necesarias para ejercer la defensa, a ser informado de los derechos y razones que motivan la detención y asistencia de un defensor. Artículo 13 inciso 2º: Limitación de la detención administrativa a 72 horas, dentro de las cuales el detenido debe consignarse a la orden de un juez competente. Durante el Régimen de Excepción, la detención administrativa no podrá exceder de 15 días.

Artículo 24: Inviolabilidad de correspondencia y prohibición de interferir e intervenir las telecomunicaciones.

Erradicar de la faz de El Salvador a la perspectiva de género

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CEPAC) en Maryland, USA, del 22 de febrero, Nayib Bukele, recibido como un rockstar, dijo que en El Salvador no se permiten "esas ideologías -de género- en las escuelas ni en los colegios".

Es más, respondiéndole en ese contexto a la coordinadora de la organización Moms for Liberty, Catalina Stubbe, aseveró que para él "también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos".

"Creo que es importante que se retome a Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales –como matemática e historia– (...) nadie está en contra de modernizarse, de lo que estamos en contra es de que se metan ideologías antinaturales, antidios, antifamilia, eso no cabe en nuestras escuelas" afirmó Bukele.

Ni aborto ni unión LGTTB, dice Bukele

Pero no es la primera vez que el presidente Bukele es lapidario contra la ideología de género, contra el casamiento LGGTB o contra el aborto. En marzo de 2020, en un inusual 'mano a mano' con el rapero puertorriqueño Residente reveló que esta en contra del matrimonio homosexual y de la interrupción del embarazo.

"No estoy a favor del aborto y creo que al final, en el futuro, algún día nos vamos a dar cuenta de que es un gran genocidio el que se está cometiendo con los abortos", expresó ante Residente. Y al ser preguntado sobre si apoyaba o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, Bukele respondió: "No, como concepto no".

Decisión contra la ideología de género: ya causó controversias

El ministro de Educación de El Salvador ya oficializó que “todo uso o todo rastro de la ideología de género” lo han “sacado de las escuelas públicas”, sin dar más detalles, en uno de los países del mundo que cuenta con más altas tasas de femicidios.

En relación a ello, la ONU Mujeres exhibió que para el 2019 la tasa de muertes violentas de mujeres en El Salvador fue de 6.48 por cada 100.000 mujeres.

El organismo de la ONU cita informes de la Fiscalía General de la República, que señalan que en el primer semestre del 2021, fueron reportadas como desaparecidas 315 mujeres, mientras que la Encuesta Nacional de Violencia Sexual de 2019 reflejó que el 63 % de las mujeres a escala nacional (6 de cada 10) expresó haber vivido al menos un hecho de violencia sexual.

“En términos generales, las mujeres y las niñas viven continuas formas de violencia y discriminación que tienen su base en el sistema patriarcal, y que requieren de un abordaje integral e integrado para contribuir a su erradicación”, asevera la ONU Mujeres.

Sin embargo, la prohibición de la ideología de género en el país que incluye el NO uso del lenguaje inclusivo y la erradicación de la educación sexual en las escuelas, nada tiene que ver con dialogar o no en torno a los micromachismos o la violencia sexual y mucho menos esta decisión fomentaría el ‘Patriarcado’.

Nayib Bukele, implacable contra las pandillas, celebró los 500 días interrumpidos sin homicidios. Pero cómo logró transformar al 'país más violento del mundo'

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que libra una batalla sin precedentes contra las pandillas a ‘cualquier costo’ y quien ha sido criticado por organismos internacionales de DD.HH —pero aplaudido por homólogos centroamericanos—, celebró este lunes (04/12) que su país alcanzó los 500 días interrumpidos sin un sólo homicidio, hito logrado por su política de Estado que incluye la prórroga sucesiva del estado de excepción.

"¡Llegamos a 500 días sin homicidios! Y pensar que, en todo el gobierno anterior, no lograron tener un solo día sin homicidios. Gracias a Dios, El Salvador ya es otro país. Seguimos”, posteó Bukele en su cuenta oficial de X/Twitter, en medio de su licencia porque delegó su gestión para meterse de lleno en su campaña de cara a la reelección.

