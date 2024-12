Biden usa la muerte de Jimmy Carter para "pegarle" a Trump

Decencia, decencia, decencia Decencia, decencia, decencia

image.png Joe Biden y Donald Trump recuerdan al expresidente Jimmy Carter, muerto el fin de semana, quien fue ganador del Nobel de la Paz por su aporte a la paz entre Egipto e Israel| GENTILEZA DE IMAGEN FOX NEWS

Biden agregó que Carter, de hecho, nunca descuidaría a alguien necesitado ni lo degradaría por su apariencia, claramente en alusión al prontuario poco correcto de Trump por sus comentarios al filo de lo antidiplomático, por los que se lo ha acusado de gordofóbico, transfóbico y discriminador.

Además, dijo que Carter es un modelo "de lo que significa vivir una vida con significado y propósito, una vida de principios, fe y humildad".

"Algunos ven a Jimmy Carter como un hombre de una era pasada, con honestidad y carácter. La fe y la humildad eran importantes, pero no creo que sea una era pasada", afirmó Biden. "Todos haríamos bien en intentar ser más como Jimmy Carter", soltó.

Veo a un hombre que no solo no es de nuestra época, sino de todos los tiempos (...) Todos haríamos bien en ser un poco más como Jimmy Carter Veo a un hombre que no solo no es de nuestra época, sino de todos los tiempos (...) Todos haríamos bien en ser un poco más como Jimmy Carter

En esa misma línea, el presidente de los Estados Unidos calificó a Carter, el mandatario número 39, como su "amigo" y un "líder notable" que rigió su gobierno en base a hechos y no palabras que se las lleva el viento.

Asimismo, rememoró que él mismo, cuando fue senador, fue el primero en respaldar a Carter cuando se postuló a la presidencia en 1976, por su "carácter, decencia y honor".

Horas antes de la rueda de prensa televisada, en un mensaje junto a su esposa Jill, también había exaltado la labor y gobernanza de Carter.

"Con su claridad moral, trabajó por la erradicación de enfermedades, por construir la paz, avanzar en las causa de los derechos civiles y los derechos humanos, por promover las elecciones libres, dar cobijo a los sintecho y abogar siempre por los más débiles", subrayó Biden.

image.png El expresidente Jimmy Carter en un evento en Jerusalén en el año 1996AFP

También recordó el papel de Carter para materializar el acuerdo sobre el canal de Panamá y su rol clave para que Egipto e Israel firmaran la paz (negociaciones de Camp David).

Por cadena nacional, además anunció que los estadounidenses lo despedirán con todos los honores de un exmandatario, en un digno funeral de estado en Washigton, antes del 20 de enero, fecha del traspaso de mando al presidente electo Donald Trump.

"Mi equipo está trabajando con su familia y con otros para asegurarse de que se lo recuerde adecuadamente", indicó Biden desde la Islas Vírgenes.

Qué dijo Donald Trump sobre Carter: "gratitud"

Frente a la noticia de la muerte de Jimmy Carter, el mandatario electo Donald Trump salió el domingo (29/12/24) a decir que el país le debe al expresidente “una deuda de gratitud”, pese a sus diferencias ideológicas.

En un posteo en su plataforma Truth Social , Trump dijo que el 39º presidente, que murió el domingo superando los cien años de edad, sirvió a la nación durante un momento bisagra.

“Quienes hemos tenido la suerte de servir como presidente entendemos que este es un club muy exclusivo y sólo nosotros podemos comprender la enorme responsabilidad de liderar la nación más grande de la historia”, escribió.

Por eso, todos tenemos con él una deuda de gratitud Por eso, todos tenemos con él una deuda de gratitud

image.png Trump dijo que USA posee con Carter “una deuda de gratitud” por su servicio. | GENTILEZA NEW YORK POST

“Los desafíos que Jimmy enfrentó como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país e hizo todo lo que estuvo a su alcance para mejorar las vidas de todos los estadounidenses. Por eso, todos le debemos una deuda de gratitud”, expresó a través su red social.

El domingo, el 39ª expresidente de USA, Jimmy Carter, murió a la edad de 110 años en su casa en Georgia: era el ex mandatario norteamericano más longevo y gobernó USA entre 1977 y 1981, como reveló Urgente24.

Se graduó de la Academia Naval de los Estados Unidos y sirvió como oficial submarinista en la Armada en la segunda posguerra mundial (1946-1953).Residió con su esposa Rosalynn y sus tres hijos en una vivienda subsidiada para pobres. Era un cristiano devoto que dedicaba sus domingos a enseñar la Biblia en su congregación bautista.

En 1971, fue elegido como gobernador de Georgia, un estado con mayoría afro americana que lo premió por promover políticas progresistas en materia de derechos civiles.

Sus posturas anti bélicas lo llevaron a la Casa Blanca luego de la derrota norteamericana en Vietnam (1974). Tras la renuncia de Richard Nixon debido al escándalo Watergate, Carter basó su campaña en restaurar la confianza de los ciudadanos en el gobierno federal.

Como primer mandatario indultó a los cientos de miles de compatriotas que evadieron el servicio militar durante la citada guerra en el sudeste asiático. Carter nombró a más negros y latinos en su gabinete que todos sus antecesores.

Sin embargo, su mayor aporte fue convertirse en el artífice y garante de los históricos acuerdos de Camp David, en los que Egipto reconoció finalmente al Estado de Israel.

Más contenido de Urgente24

Martín Llaryora mete cambios de última hora en la lucha narco

El 'César' Javier Milei gobierna por DNU, no necesita un Congreso sino robots

Combustibles: Aumentan los impuestos e impactan en los surtidores

Marcelo Polino brindó alarmantes detalles de la salud de Antonio Gasalla

Presupuesto: Histórica segunda prórroga y Milei manejará $20 billones extra