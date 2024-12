El 'César' Javier Milei gobierna por DNU, no necesita un Congreso sino robots

Un doble problema de la democracia argentina es la baja calidad de sus legisladores y la reticencia del Ejecutivo al debate.

Entonces, la renovación legislativa que está planteando La Libertad Avanza reivindica el verticalismo extremo, tal como aquel peronismo llamado 'ortodoxo' que cantaba "Isabel Conducción / lo demás es traición".

No es de extrañar que 2024 concluya con una sociedad más decepcionada que en el pasado acerca de las virtudes de la democracia representativa.

Sergio Massa

A pesar de que Javier Milei fue al Congreso a presentar el proyecto de Presupuesto 2025 para marcar la trascendencia que le otorgaba a las finanzas públicas, el jefe de Estado decidió prorrogar la norma vigente desde 2023.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación del Decreto 1.131/2024 en el Boletín Oficial, que estableció:

“A partir del 1° de enero de 2025 en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, las disposiciones de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, sus normas modificatorias y complementarias, vigente conforme el citado artículo 27, en los términos del Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023”.

A su vez, el Gobierno instruyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos a “adecuar, oportunamente, el Presupuesto que se prorroga”. La ejecución presupuestaria se encuentra entre las funciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“Dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2024, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la Ley N° 27.701, por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”, argumentó el Ejecutivo en el considerando de la norma.

La pauta de 2025 entonces arrancará con gastos proyectados por $96 billones e ingresos por $89,9 billones, según consta en el sitio oficial Argentina.gob.ar.

Por tratarse de una prórroga, el Presupuesto del año 2 de Javier Milei es el que prolongó Sergio Massa para Alberto Fernández para 2023, actualizando las partidas.

Para su proyecto, que no prosperó, el ministro Luis Caputo, había planteado una proyección de inflación anual del 18,5% y un crecimiento del 5% del PBI.

Una recuperación del Consumo Privado de 4,5% y de la Inversión, 9,9%. También ingresos de exportaciones por US$ 104.030 millones y egresos de importaciones por US$ 83.282 millones, con un saldo superavitario de US$ 20.748 millones,

FMI

Para muchos, los números de Luis Caputo eran un 'dibujo' que no toleraba una verificación de los fundamentos.

Cabe preguntarse qué opinará el Fondo Monetario Internacional acerca de esta insistencia de Milei en ignorar al Legislativo.

Al FMI le importan los acuerdos políticos porque cree que hace más sostenibles los programas contingentes.

Sin ir muy lejos, en USA -el país ideal para Milei- hubo una tremenda negociación legislativa hasta alcanzar, a última hora, un acuerdo sobre ingresos y egresos.

Donald Trump, Presidente electo, se opuso a un acuerdo pero los propios legisladores republicanos trabajaron para modificar el proyecto original y conseguir un entendimiento.

De eso se trata legislar. Y eso le concede más certeza institucional, credibilidad política y representatividad social a un Presupuesto,

