La noticia plana es: "Avance del Islam en elecciones municipales en Inglaterra". Pero tiene una profundidad enorme: ya no se trata solamente del reclamo juvenil en USA, Francia, Reino Unido y otros territorios. Ahora se trata de representación propia en los Concejos Deliberantes ingleses, y con potencial mayor porque hay elecciones de parlamentarios y 1er. Ministro a fines de 2024 en el Reino Unido. Israel tiene un problema enorme que afrontar, que no es Gaza ni Hamas. No la vieron venir.