AMLO se resiste a admitir el fracaso de la consulta popular

Pero esto parece no importarle al mandatario mexicano, AMLO, quién dijo que estaba muy contento con los resultados y consideró la consulta popular como un triunfo.

"Es un triunfo que 6.474.708 ciudadanos, mujeres y hombres hayan participado ayer, independientemente de lo que decidieron votar, aun con todo lo confuso de la pregunta, la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque la mayoría votó por el 'SÍ', 97%", dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa en Puerto Vallarta, en costas del Pacífico.

Y agregó:

Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente, es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país, es algo realmente trascendente, es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa

En un principio, AMLO convocó al referendo para decidir si se juzga o no por corrupción a sus cinco antecesores, pero la Suprema Corte consideró que no se puede someter a referendo la aplicación de la ley ni violar la "presunción de inocencia" de los cinco expresidentes de ese periodo.

Según el mandatario, en tres décadas se cometieron actos de corrupción, pero la pregunta redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la siguiente: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

Con respecto al fracaso de los resultados, AMLO sostiene que no fue así.

No es un fracaso, porque la democracia no fracasa, es el mejor sistema de gobierno y de vida No es un fracaso, porque la democracia no fracasa, es el mejor sistema de gobierno y de vida

Además, el jefe de Estado argumentó que sin un referendo sería señalado por sus adversarios de estar "garantizando impunidad".

"Lo planteé desde que tome posesión, dije que había que ver hacia adelante; pero el pueblo manda y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera, al mismo tiempo se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación", respondió.

El presidente mexicano dijo que la consulta tiene un contenido moral más que legal, hacia el futuro.

La consulta popular "es muy importante, porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral y político, nos importa más como país que se evite la repetición, la justicia es también lograr prevenir, no solo castigar".

Y agregó: "La democracia no se agota en elecciones de legisladores, alcaldes, gobernadores o presidentes. Eso corresponde lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena".

Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo

Por último, convocó al próximo referendo que se llevará a cabo en marzo de 2022, sobre la revocación o continuidad de su mandato.

"Es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, en ocho meses viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos porque se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe el presidente o que renuncie, lo que se conoce como revocación de mandato… en la próxima van a participar muchos más ciudadanos, y esta práctica se va convertir en un hábito, en una cultura, y la vamos a heredar en las próximas generaciones", sostuvo.