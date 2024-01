3 + 3 no es 6: Israel, Cisjordania, Jordania, Irán, Irak y USA

Además de Muhammad Jalamana, fueron ejecutados los hermanos Muhammad y Basel Azavi. El primero estuvo involucrado en ataques contra las fuerzas israelíes en la zona, y el segundo era miembro del grupo terrorista Jihad Islámica, según el comunicado.

El ala militar de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, publicó una fotografía de Jalaman en un comunicado citado por CNN y dijo que murió "muerte de mártir" en el Hospital Ibn Sina. Basel Azawi estaba siendo tratado por las heridas sufridas en la explosión de un cohete en un cementerio de Jenin en octubre, dijo el hospital en un comunicado.

Según los medios palestinos, citados por The Times of Israel, toda la operación no duró más de 10 minutos: alrededor de las 5:30 am, los militares ingresaron al hospital y, subiendo al 3er. piso, dispararon a los militantes con armas con silenciadores.

Las FDI señalaron que los militantes de Hamás se esconden regularmente en hospitales y los utilizan como base para actividades terroristas.

El Protocolo Adicional a la Convención de Ginebra, que describe las reglas de la guerra, tiene un artículo separado llamado "Prohibición de la perfidia". Uno de sus párrafos cita “fingir ser civil o no combatiente” como ejemplo de perfidia prohibida.

3 estadounidenses

Aún se desconoce quién ejecutó el ataque del 28/01, utilizando un dron no identificado, contra la base militar estadounidense Tower 22 en Jordania. En el evento, 3 militares estadounidenses murieron y más de 40 resultaron heridos.

Según funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal, el dron fue lanzado desde Irak por militantes respaldados por Irán. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que el ataque "tiene un rastro" de Kataib Hezbollah .

Sin embargo, el Gobierno estadounidense aún no ha hecho una declaración final sobre la participación de algún grupo en la acción.

El presidente estadounidense Joe Biden prometió un contraataque. Según Politico , citando a 2 funcionarios de la Casa Blanca, Biden pidió a sus asesores que brindaran opciones de respuesta que pudieran evitar nuevos ataques sin provocar un conflicto en una región ya de por sí compleja.

“No buscamos una nueva guerra. No buscamos una escalada. Pero definitivamente haremos lo que sea necesario”, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby.

USA aumentó su exposición en la región al atacar en el Mar Rojo y en Yemén a militantes hutíes. Ridículo creer que una mayor exposición no tendrá consecuencias.

Fallecidos

Los soldados muertos en el ataque son las primeras pérdidas de tropas estadounidenses en la región desde el inicio de la nueva guerra en la Franja de Gaza.

El Pentágono los identificó como el sargento William Jerome Rivers y los soldados Ladon Sanders y Breonna Alexondria Moffett, soldados de la 718va. Compañía de Ingenieros de Georgia.

jordania.jpg Base militar estadounidense Tower 22.

La base militar Tower 22 está ubicada cerca de la frontera con Siria e Irak. El ataque, dijeron a Reuters 2 funcionarios estadounidenses, se produjo temprano en la mañana y ocurrió cerca de edificios residenciales, lo que probablemente explica el gran número de víctimas.

Una posible razón por la que los militares no pudieron detener el ataque, escribe The Wall Street Journal, fue que un dron se acercó a la base al mismo tiempo que un dron estadounidense regresaba, impidiendo así que los militares identificaran la amenaza.

La Casa Blanca tiene al menos 3 opciones de respuesta:

Un ataque directo al territorio iraní, algo que algunos representantes del Partido Republicano reclaman hace tiempo. The Wall Street Journal califica este escenario de “sin precedentes”: Estados Unidos no ha atacado directamente territorio iraní antes. Un ataque contra grupos vinculados a Teherán en Siria e Irak o instalaciones navales iraníes en el Golfo Pérsico, escribe Politico . Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, grupos respaldados por Teherán han atacado a las fuerzas estadounidenses en la región más de 160 veces (66 en Irak, 98 en Siria y una vez en Jordania, aclara Politico ), pero Biden “calibró cuidadosamente” las respuestas, y al final la Casa Blanca respondió sólo con el 10% de los ataques. Sanciones y bloqueos financieros, escribe The Wall Street Journal. A pesar del gran número de restricciones ya impuestas a Irán, la Casa Blanca todavía puede limitar las exportaciones de petróleo iraní y los pagos a Irán. Entre ellas se encuentran, en particular, las empresas de China, el mayor comprador de petróleo iraní. Un problema con este enfoque, señala el WSJ, es que la Administración Biden ha tratado de reducir la presión económica general sobre China.

Según el académico del Carnegie Endowment y exnegociador de paz en Oriente Medio, Aaron David Miller, Biden no puede negarse a responder, pero en cada caso existe el riesgo de provocar una guerra regional en toda regla.

Irán niega cualquier implicación en el ataque a la base militar estadounidense Torre 22 en Jordania. "Los grupos de resistencia de la región no obedecen las órdenes de Irán en sus decisiones y acciones", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani . Calificó todas las acusaciones sobre la participación de Teherán como "infundadas" y dijo que están diseñadas para arrastrar a Estados Unidos a una nueva guerra en el Medio Oriente.

