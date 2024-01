1ra. derrota de USA en Mar Rojo: Buques no van a Israel

USA y su escudero, Reino Unido, han bombardeado varias veces posiciones de los hutíes en Yemen, e inclusive enviaron equipo militar al Mar Rojo. Sin embargo, no han logrado instalar la libre navegación en la zona. Esto se demuestra en que los operadores marítimos están publicando, antes de entrar al Mar Rojo, declaraciones en sitios web de seguimiento marítimo, que no tienen conexión con Israel. Así ellos intentan evitar que sus barcos sean atacados por la milicia hutí. Es una demostración tangible de que no creen en la seguridad que afirma USA que ha instalado en la zona.