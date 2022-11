Yahoo controlará Taboola en una operación con ambiciones

Yahoo! Inc. nació como empresa de tecnología con sede en Sunnyvale, California, en enero de 1994, fundada por Jerry Yang y David Filo, y fue pionera de la primera era de Internet. Fue el sitio web más popular de USA y llegó a un valor de mercado de US$ 100.000 millones pero no pudo mantener el tren y en febrero de 2017, Verizon Communications anunció su intención de adquirir su negocio de Internet (excluyendo sus participaciones en Alibaba Group y Yahoo! Japón) por US$ 4.480 millones.