La promesa "America is the land of liberty" ("América tierra de libertad") tiene su origen en la 1ra. Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1791 ya que no estaba en el texto original. La 1ra. Enmienda protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de petición. También garantiza que no se establezca una religión oficial. La 1ra. Enmienda fue destruida en los hechos por el Congreso de USA a propuesta de Joe Biden. La app TikTok, de ByteDance, utilizada por 170 millones de estadounidenses, dejó de funcionar en USA a última hora del sábado 18/01 y desapareció de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google por una ley vigente desde el domingo 19/01 y que exige el cierre de la plataforma si no es vendida a una empresa habilitada por USA. Donald Trump prevé aplazamiento de 90 días.