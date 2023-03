Tras Rosario, estalló Esteban Trebucq: "Genuflexos al poder"

De esta manera que el conductor de A24 dedicó una parte de su editorial para hacer uso de su derecho a réplica. "A todos los conductores que me dijeron 'Che, Pelado, el chaleco', todo bárbaro, bienvenida la crítica. Pero, ¿saben qué? Les pido que vayan a la calle, a uno le aposté un asado, que vayan a la calle sin red, a lugares hostiles donde mucha gente probablemente no piensen como ustedes, a hacer un programa", introdujo.

image.png El cruce que tuvieron en Twitter Trebucq y Duggan.

"Muchos de los cortes que andan dando vueltas por las redes dicen: 'El Pelado la pasó mal'. No, la pasé fenómeno. Muchas de las críticas las fui a buscar yo", sostuvo Trebucq e hizo un especial énfasis en que fueron una minoría los vecinos que lo insultaron al aire.

El periodista reveló que fue él quien le propuso a su productor realizar el programa desde Rosario, en su afan por estar en el lugar de los hechos. Por otro lado, añadió que viajó hasta allá en su auto y llegó cinco minutos antes de que su ciclo comenzara.

Además, destacó: "Hay mucha gente que se quedó con el tema del chaleco. Sí, el chaleco, ¿y qué? ¿Lo importante es el chaleco o lo importante es que en Rosario hay casi un asesinato por día?".

¿Saben lo que decía Rodolfo Walsh? 'Genuflexo ante el poder jamás'. Jamás la genuflexión ante el poder, es un oxímoron ser genuflexo al poder para un periodista. Les digo para todos los que hicieron tuits, que los veo bastante genuflexos al poder ¿Saben lo que decía Rodolfo Walsh? 'Genuflexo ante el poder jamás'. Jamás la genuflexión ante el poder, es un oxímoron ser genuflexo al poder para un periodista. Les digo para todos los que hicieron tuits, que los veo bastante genuflexos al poder

El macrismo se mandó un TREMENDO PAPELON en Rosario y los dejaron PEDALEANDO EN EL AIRE

Si bien el tema podría haber quedado allí, Viale lo retomó durante su envió radial Pan y circo y sacó al aire a Trebucq para que volviera a expedirse. "Estamos todos discutiendo como unos pelotudos el chaleco que se puso el Pelado o Amalia Granata y no estamos discutiendo esto", manifestó al referirse al complicadísimo panorama que se vive en Rosario.

"En la Argentina se robaron un montón de cosas, pero básicamente la verdad. Y la verdad duele. En Rosario hay tantas muertes como días en lo que va del año (...) Matan más niños de lo que pasaba antes. Yo pregunto, ¿dónde está la Defensoría de la Infancia, los niños, las niñas y los adolescentes de Argentina? ¿Qué está haciendo? ¿Hace algo o no?", dijo Trebucq.

En lo que respecta a la aparición de Granata, que muchos de los detractores consideraron sospechosa, el ex Crónica TV confirmó que él mismo le pidió a la producción si podía contactarla, puesto que consideraba valioso contar con su testimonio. Cuando se encontraron, fue ella quien le dio el chaleco antibalas.

¿Cuál es el problema? ¿Le estamos faltando el respeto a alguien? ¿Cuál es el problema, de verdad? La gente se acercaba para aplaudirnos. Me pidieron miles de fotos. ¿Saben lo que pasa? Que se llevaron presa la verdad en la Argentina, este es el tema. No me insultó nadie. La gente que me insultó, que alguno siempre pasa, la fui a buscar yo ¿Cuál es el problema? ¿Le estamos faltando el respeto a alguien? ¿Cuál es el problema, de verdad? La gente se acercaba para aplaudirnos. Me pidieron miles de fotos. ¿Saben lo que pasa? Que se llevaron presa la verdad en la Argentina, este es el tema. No me insultó nadie. La gente que me insultó, que alguno siempre pasa, la fui a buscar yo

image.png Trebucq sostuvo que el uso de los chalecos era un mero detalle y que se estaba desviando el foco de lo importante.

El conductor también se refirió a quienes lo cuestionaron indicando que su móvil fue un mero aprovechamiento de la situación rosarina y que respondía a "otros intereses" relacionados con la política.

"Voy a todos lados, hace bastante que lo hago. Yo sé que soy nuevo en la tele, pero hace mucho que trabajo de esto (...) Ni lo conozco a Javkin, no me importa, no sé ni quién es, no lo vi nunca en mi vida. ¿Vos pensás que la gente que vive ahí tenía un color partidario? Está re podrida", afirmó Trebucq.

"¿Por qué nosotros, los periodistas, tenemos que estar dando explicaciones de los problemas que hacen los dirigentes?", concluyó el Pelado de A24 y defendió su labor que realizó en la ciudad santafesina.

