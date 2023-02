"No es periodista": Esteban Trebucq vs. Verbitsky con delay

Y agregó: "El vocero del CELS me llamó después de que yo dé a conocer todo esto, un tipo maravilloso, espectacular. Y me dijo 'Mirá, Pelado. La nota que se atribuye no la escribió esta persona, ¿lo podés aclarar?'. Listo, perfecto. El martes se aclaró que no la había escrito esa persona (...) y el viernes dije lo mismo".

https://twitter.com/CELS_Argentina/status/1617907449012563968 Ayer en el canal @A24COM nos atribuyeron una frase que no escribimos ni suscribimos. Desde entonces estamos recibiendo mensajes agresivos en todas nuestras redes. — CELS (@CELS_Argentina) January 24, 2023

"¿No ven los programas? Yo no entiendo que usted no lo vea y que le aburre, además debe ser un programa incómodo para usted, lo entiendo ¿Pero nadie le dice? Porque usted dice que hace periodismo. Dice…", volvió a arremeter Trebucq, quien se refirió también a las reiteradas defensas que Verbitsky realizó sobre la puntera con condena firme, Milagro Sala.

Ante esto, y volviendo sobre el título que escogió el fundador de El Cohete a la Luna, Trebucq espetó:

Usted mismo dice que de Lucio Dupuy no tiene nada para decir, pero nos pide un límite. ¿Sabe lo que es un límite, Verbitsky? Robarse la vacuna. Usted no pidió ni disculpas por eso. Y tampoco dijo nada de las atrocidades que cometió el Estado Usted mismo dice que de Lucio Dupuy no tiene nada para decir, pero nos pide un límite. ¿Sabe lo que es un límite, Verbitsky? Robarse la vacuna. Usted no pidió ni disculpas por eso. Y tampoco dijo nada de las atrocidades que cometió el Estado

"Tampoco hace periodismo, porque se confundió en todos los datos que puso. Porque yo el lunes me equivoqué o interpreté mal. Vine el martes y dije: 'Es así la cuestión' y el viernes lo volví a decir. Porque soy un periodista y tengo buena fe, usted no la tiene", lanzó.

CELS.png

Si es que es periodista, que yo dudo. No, estoy seguro que no lo es. Usted es una persona que trata de llevar para su colectivo una lógica mentirosa, para que un modelo político se eternice en el poder. A usted no le importa la verdad, Verbitsky Si es que es periodista, que yo dudo. No, estoy seguro que no lo es. Usted es una persona que trata de llevar para su colectivo una lógica mentirosa, para que un modelo político se eternice en el poder. A usted no le importa la verdad, Verbitsky

Por otro lado, Trebucq no dejó pasar la última parte del escrito de Verbitsky, donde se atribuyó varios accionares en pro de los derechos humanos. Puesto que uno de tales puntos hizo referencia al cuestionamiento que realizó el CELS al último juicio contra Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, el conductor sostuvo:

Usted defiende a Cristina porque es su jefa, Verbitsky. Y está bien. Pero no enmascare todo eso en la defensa por los derechos humanos. Sea más sincero, diga 'Yo la defiendo porque me conviene y porque tenemos que mantener el negocio' Usted defiende a Cristina porque es su jefa, Verbitsky. Y está bien. Pero no enmascare todo eso en la defensa por los derechos humanos. Sea más sincero, diga 'Yo la defiendo porque me conviene y porque tenemos que mantener el negocio'

Por último, el conductor no dudó en invitar a Verbitsky a su programa para tener un intercambio, aunque le advirtió: "Sólo le digo una cosa, no se meta conmigo. Yo no tengo nada que ver en su cloaca. Si yo digo una cosa que está mal, está perfecto y usted opine sobre mi persona, yo no tengo ningún problema. Pero que diga que yo mentí no, porque acá no se mintió",

--------

Más contenido en Urgente24:

Nueva era: Telefe da pérdida y Paramount remata repetidoras

Científicos pusieron a prueba este consejo para tomar menos alcohol

Jorge Mendes perdió a CR7 pero Enzo es su nueva Ferrari

Combustibles: En febrero, postergarían, otra vez, el aumento

Radiografía de una Argentina deforme: Censo 2022