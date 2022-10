Terror por Qatar: el fútbol terminó de destruir a la TV

Pero el problema no queda allí. Mirando hacia adelante, la cita mundialista de Qatar está cada vez más cerca, y de más está decir que la expectativa es absoluta, no sólo en lo que respecta a la Selección Argentina sino al evento en sí. Por ello, es tan solo cuestión de tiempo para que los productos de la televisión abierta deban lidiar nuevamente con un rival contra el que, decididamente, no podrán competir.