Telenoche: No hay química entre Diego Leuco y Luciana Geuna

No hay caso con Telenoche. Luego de que el programa Intrusos revelara el pedido que las autoridades de El Trece le habrían hecho a los conductores del noticiero, Diego Leuco y Luciana Geuna, las cosas no parecen marchar del todo bien. Y es que, en el día de ayer (1/9), se conoció una de esas noticias de impacto que suelen copar la agenda en los medios. El ex juez federal Norberto Oyarbide falleció a los 70 años luego de haber estado más de un mes internado tras complicarse luego de contagiarse de coronavirus. En su afán de querer primerear e informar el acontecimiento, se notó la falta de "feeling" entre Leuco y Geuna.