Murió el exjuez Norberto Oyarbide

Oyarbide antes de contraer coronavirus estaba además participando de un programa radial que se emite por Radio 10, en donde era columnista del Coco Sily. Fue un lunes de febrero cuando el exjuez llegó a los estudios vestido de gala, en un auto de lujo y celebró su nuevo proyecto con champagne.

“Me levanto, cumplo con mi ritual del catolicismo, rezo, agradezco. Me arrodillo y rezo un rosario frente a las diferentes imágenes que tengo”, contó ese día sobre su rutina diaria. Y además, Norberto Oyarbide aseguró ese día que nunca dudó de su amor y servicio al derecho, pero que no volvería a ser juez. “Nunca dudé, pero ahora no volvería a ser juez”, alegó.

Una de sus últimas declaraciones polémicas las hizo en ese mismo programa, en el que aseguró que el expresidente Mauricio Macri quiso comprarlo con dinero cuando era jefe de Gobierno porteño, en momentos en que él estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py y Macri era investigado por espionaje.

“Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo”, dijo en ese momento.

Sobre su muerte:

Según información que trascendió, Norberto Oyarbide de 70 años, murió esta noche 01/09 luego de estar internado desde hace mas de dos meses por una afección pulmonar, dijeron fuentes cercanas al ex magistrado, y su complicación se dio luego de contraer Covid.

Se supo entonces que el ex magistrado tenía una neumonía bilateral, que es una afección del sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones; en sus variantes graves puede precisar la internación e incluso puede ocasionar la muerte del paciente, como fue el caso.

Norberto Oyarbide fue fiscal federal, juez federal y renunció en medio un escándalo cuando se lo investigaba en el Consejo de la Magistratura.

Norberto Oyarbide, un juez polémico:

Sobre su carrera, Oyarbide estuvo al frente de un tribunal durante 21 años, y renunció en el año 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Llegó a Comodoro Py en el mandato de Carlos Menem y tuvo años de éxito y gloria, pero su carrera se desvaneció luego de que avanzara en el Consejo de la Magistratura un juicio político en su contra por su actuación en la causa que investigaba el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner.

Oyarbide tomó relevancia pública con causas muy mediáticas como la investigación contra Carlos Menem por una cuenta en Suiza y el enriquecimiento ilícito de Armando Gostanián.

A su vez, en el año, 2000 generó controversia su fallo para revocarle la prisión domiciliaria a Rafael Videla.

Por otro lado, su círculo íntimo da fe de lo religioso que era Norberto Oyarbide, que nació en Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos, y que en esa línea, se declaraba devoto de la Virgen del Milagro, a la que solía visitar con frecuencia.

Además, blanqueó sus preferencia sexuales y salió del clóset tras la muerte de su madre, momento en el que anunció su relación con Claudio Blanco, un ex técnico de básquet. Él y Blanco fueron investigados por su crecimiento patrimonial, investigación que nunca se esclareció.

También fue quien investigó la causa de la Mafia de los Medicamentos que terminó con el expope sindical Juan José Zanola preso.

En relación a las reiteradas ocasiones en las que fue investigado, Norberto Oyarbide dijo en su columna de Radio 10 que “se hartaron” de indagar en su vida y desafió: “Que se acerquen a Comodoro Py, que me denuncien”.

“Denunciaron que tenía pisos en Puerto Madero. Se hartaron de investigar y buscar, fueron hasta los restaurantes donde yo solía comer y pedían facturas para saber qué era lo que yo gastaba”, sostuvo. “Lo peor que puede llegar a tener una persona es esconder mentiras, y yo no oculto mentiras”, sentenció.