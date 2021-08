La botella de vino no salva a Diego Leuco ni Luciana Geuna

Pero hay que asumir algunas realidades: ni el país es igual ni la TV ni Grupo Clarín ni los anunciantes ni el mercado de noticias. Y reciclar no es sólo cambiar los conductores sino que hay que definir el producto, a quiénes se enfocará y cuál es el objetivo del canal. Además, el creador del éxito de Telefe Noticias es un subestimado por Artear....

Por lo tanto, si hay problemas es más complejo que la empatía de los conductores, a quienes por algún motivo eligieron los productores: ¿hay que revisar el producto o quienes ponen el rostro en pantalla?

Picadillo

Varias webs de noticias hicieron picadillo al noticiero desde el viernes 13/08, cuando en el programa 'Intrusos', conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Luissich, dio a conocer el pedido de El Trece hacia la dupla de Telenoche:

Luciana Geuna y Diego Leuco tomarán clases de actuación

Estamos en condiciones de afirmar que mandaron a estudiar teatro para ver si mejora un poco la química y en todo caso renuevan contrato, y sino Dios dirá… ¡La dupla conductora de Telenoche, Luciana Geuna y Diego Leuco! ¡Esto es una bomba! Estamos en condiciones de afirmar que mandaron a estudiar teatro para ver si mejora un poco la química y en todo caso renuevan contrato, y sino Dios dirá… ¡La dupla conductora de Telenoche, Luciana Geuna y Diego Leuco! ¡Esto es una bomba!

Diego Leuco había reconocido el problema días atrás:

Es un año difícil, un año en el que a Telefe le está yendo muy bien con varios productos que la están rompiendo. Telenoche está haciendo, para mí, un gran trabajo. Yo tengo una gran relación con Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Es un año difícil, un año en el que a Telefe le está yendo muy bien con varios productos que la están rompiendo. Telenoche está haciendo, para mí, un gran trabajo. Yo tengo una gran relación con Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

No se entendió por qué motivo él, siempre 'políticamente correcto', mezcló la performance de Telefe con su conocimiento personal de Pérez y Barili. A Artear no le resulta de alivio que Leuco tenga diálogo con sus rivales. Se trata de ganar o perder, no de competir. Eso de competir queda para los Juegos Olímpicos, donde en teoría la mayoría de los deportistas son amateurs, no profesionales.

Cuando 'Intrusos' buscó una entrevista en respuesta a lo sucedido, Diego Leuco se negó, le dio las espaldas al móvil y exclamó:

No, no. No tengo tiempo, yo siempre les doy...al pedo. No, no. No tengo tiempo, yo siempre les doy...al pedo.

y un peatón agregó:

No te enojes, no te hagas la estrella. No te enojes, no te hagas la estrella.

Diego Leuco está molesto con el equipo de "Intrusos"- Minuto Argentina

Considerando solamente los programas de El Trece, agosto viene así:

Otra vez: ¿es el producto o son los conductores?