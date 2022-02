Suicidio en masa en Ademys: Soledad Acuña dispara el rating en TN

En cuanto a lo resuelto por la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña indicó las tras grandes definiciones de cara al inicio de clases: no se pedirá pase sanitario, no habrá más protocolos (es decir, las burbujas dejarán de aplicarse) y el barbijo será obligatorio únicamente de cuarto grado en adelante, aunque en actividades al aire libre podrá no utilizarse.