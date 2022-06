¿Se acobardó? Baby Etchecopar reculó y negó pelea con Pérez

image.png Cristina Pérez y Baby Etchecopar en Radio Rivadavia.

Ahora bien, cabe preguntarse si el apresurado intento de Baby Etchecopar por dejar atrás la polémica con Cristina Pérez surge a partir del repudio que recibió en redes sociales. Si bien su impronta filosa y frontal es su marca registrada, en esta oportunidad propios y ajenos se pusieron del lado de Cristina Pérez, que nada pudo hacer ante la inesperada reacción del conductor.

https://twitter.com/albano878/status/1531674745179058177 Lo mierda que será Baby Etchecopar que hace que uno se ponga del lado de Cristina Pérez. — Albano Dito (@albano878) May 31, 2022

https://twitter.com/eduim2/status/1531750022395486209 Baby Etchecopar es un cagón machirulo que se hace el piola con mujeres pero que con Navarro se cago todo. — Bernardo Seguí 2 (@eduim2) May 31, 2022

https://twitter.com/Andrestwiters/status/1531653801295347712 Se picó el pase de Cristina Perez y Baby Etchecopar.

Iba a ocurrir algún día, el Baby acostumbrado a que los suyos no le retrucan nada y la Perez aparte de ser buena periodista es muy preparada. — Andrés Villanueva (@Andrestwiters) May 31, 2022

https://twitter.com/mariaFFreijo/status/1531704742401003521 Lo violento que es Baby Etchecopar, presten atención 1) Yo hago periodismo y vos no sabés hacerlo. Él como figura de autoridad 2) No hagamos más el pase. La saca de lugar, de su lugar de trabajo, él la silencia en vivo 3) apela a la amorosidad: yo te quiero, quiero a tu novio (?) https://t.co/RJejqvWyeq — Maria Florencia Freijo (@mariaFFreijo) May 31, 2022

¿Qué causó la reacción de Baby Etchecopar?

El conductor de Radio Rivadavia se estaba refiriendo a unas supuestas fiestas sexuales protagonizadas por mujeres de La Cámpora. Insinuó que Máximo Kirchner era "más que amigo" de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del PAMI, Luana Volnovich, cosa que no le gusto a su colega:

"Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo", comenzó explicando Cristina Pérez. Etchecopar la cortó en seco y le contestó: "¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?".

image.png El momento en el que ambos compañeros se cruzaron.

"¿Sabés lo que me jode de los cruces con vos? Que no sos buena compañera. Cuando uno te pregunta por qué no ejercés el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez", continuó reprochándole Etchecopar a Pérez, quien no se quedó callada. "Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no", retrucó Cristina Pérez.

"Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejás pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y a vos el mío tampoco" concluyó el periodista, que luego, de manera repentina, abandonó el pase.

