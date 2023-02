Relato K por Lionel Messi y Macri: "A CFK la miró con amor"

https://twitter.com/eldestape_radio/status/1630534847071485957 Te dejamos más de "La foto de Macri con Messi y el Dibu", editorial de @rcaballeroam en #CaballeroDeDía #ElDestapeSinFin

https://t.co/lD5wZN58rh… pic.twitter.com/bzJfr150b6 — El Destape Radio (@eldestape_radio) February 28, 2023

Uno de los primeros en referirse a la fotografía fue Roberto Caballero, conductor de la primera mañana del medio kirchnerista El Destape Radio. El periodista no tuvo mayores inconvenientes en asumir lo que resultaba evidente: "A mí no me gustó la foto de Macri con Messi, con el Dibu, lo tengo que reconocer. Para nada me gustó".