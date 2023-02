Desde CTERA estimaron que en la situación que dijo el Presidente está un pequeño porcentaje de los docentes, especialmente los que tienen doble jornada y mayor antigüedad, los directores de escuelas y supervisores escolares.

Sileoni y el “grupo reducido”

Este martes (28/2), el ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni –en línea con la CTERA- salió a contradecir al Presidente y aseguró que es un “grupo reducido” de maestros el que se ve afectado por el impuesto a las Ganancias. Además, indicó que este tema no fue “un punto central” de la paritaria de este año.

“La verdad que la mayoría no está alcanzada, no podría decir un porcentaje, pero es un grupo más reducido de docentes ”, sostuvo Sileoni en declaraciones a la radio AM 750.

Sin embargo, sí confirmó que el tema formó parte de las negociaciones con los gremios docente en las instancias nacional como provincial, aunque aclaró que “en algún sentido se puede solucionar, no terminó constituyéndose en un punto central de la negociación”.

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires otorgó una suma de 40% de aumento hasta julio a los maestros, mientras que la Casa Rosada cerró la discusión nacional en 33,5%, pero Sileoni aclaró que no se buscó una “diferenciación” con el gobierno nacional.

“Hay recursos del Estado nacional que empujan en la Provincia, nos ayudan. [Ofrecimos] un 40% a fin de julio, con una cláusula de revisión constante, con monitoreo y revisión, como lo hemos hecho en años anteriores. La gran noticia es que por cuarto año consecutivo en la Provincia empiezan las clases normalmente”, explicó el ministro.

Anteriores contradicciones

Sileoni se suma a la lista de ministros que no tuvieron problemas en contradecir públicamente al Presidente.

Sergio Berni fue el caso más resonante, cuando contradijo a Alberto Fernández por el conflicto en el Sur con los mapuches y aseguró que los ataques son “terrorismo” y pidió la intervención del Gobierno.

“Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro. Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”, aseguró el funcionario bonaerense en declaraciones a radio Del Plata en octubre de 2021.

Además, Berni había pedido al ejército en el Sur, en abierta contradicción con Alberto que habilitó el envío de gendarmes a Río Negro y en una carta dirigida a la gobernadora Arabela Carreras puntualizó que no es función del gobierno nacional “brindar más seguridad a la región” y reforzar la presencia en las rutas nacionales.

En 2022, fue el ministro de Agricultura, Julián Domínguez quien aclaró dichos del presidente y aseguró al campo que las retenciones serán las mismas "hasta el final del mandato".

El primer mandatario había dicho que “las retenciones son el instrumento de desacople, pero son un tema legislativo y necesito que el Congreso lo entienda. Necesitamos que los alimentos en la Argentina recuperen el precio interno. Tenemos que hacer algo para que los precios internos se desacoplen y el modo son las retenciones".

Y reconoció que los votos de Juntos por el Cambio "son imprescindibles para hacer una modificación de esa naturaleza".

Por último, el caso más llamativo fue el de Ginés González García, por tratarse de un funcionario muy cercano a Alberto. Durante la pandemia, el exministro de Salud dejó en claro que no creía que se llegara a tiempo para la fecha que había estimado Alberto Fernández para vacunar a “300 mil personas antes de fin de año” (2020) contra el coronavirus, con la fórmula rusa Sputnik V.

